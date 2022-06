Według Departamentu Rolnictwa USA (USDA), światowa sprzedaż jabłek będzie wyższa niż kiedykolwiek i wyniesie 81,6 mln ton.

Na światowym rynku jabłek i gruszek gigant produkcyjny Chiny jest miarą wszystkiego i znacząco wpływa na wynik globalnej produkcji. W zaktualizowanej prognozie rynkowej na kończący się sezon 2021/2022, USDA zakłada, że ​​produkcja jabłek w ChRL wzrośnie o prawie 1 mln ton lub o ponad 2 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem do nowej rekordowej wielkość 45,0 mln ton.

Nowe nasadzenia w Chinach

Według ekspertów z Waszyngtonu jest to również główny powód, dla którego spodziewany jest wzrost globalnego wolumenu marketingowego o 965 tys. ton lub 1,2 proc. do nowego historycznego maksimum 81,6 mln ton. Wyższa produkcja w Chinach wynikała głównie z uruchomienia nowych nasadzeń. Jednak niekorzystne warunki pogodowe regionalnie doprowadziły również do większego udziału owoców o niskiej jakości.

Chęć konsumpcji jabłek wśród chińskich konsumentów nie słabnie. W ostatniej dekadzie popyt wzrósł bardziej niż własne pokolenie. W bieżącym sezonie krajowe spożycie świeżych jabłek prawdopodobnie wzrosło o 2,3 proc. w porównaniu z rokiem 2020/2021 do rekordowego poziomu ponad miliona ton. Według prognozy USDA w sezonie 2021/2022 Chiny z 1,03 mln ton wyeksportowanych jabłek właśnie straciła pierwsze miejsce na rzecz UE z 1,07 mln ton.

Problemy z koronawirusem i zamykanie portów w Chinach doprowadziły do ​​spadku eksportu jabłek o około 72 tys. ton, czyli o 6,5 proc. rok do roku. Poprzedni chiński rekord w eksporcie pochodzi z sezonu 2016/2017 i wynosił prawie 1,4 mln ton.

Więcej przetworzonych jabłek w UE

W przypadku UE, drugiego, co do wielkości producenta jabłek na świecie, USDA w sezonie 2021/2022 spodziewa się umiarkowanego wzrostu produkcji o 1,3 proc. do 11,88 mln ton. Co w porównaniu z poprzednim sezonem byłoby dobrym średnim wynikiem. Jest to zgodne z oczekiwaniami Komisji Europejskiej, która w wiosennej prognozie z kwietnia oszacowała wzrost produkcji na poziomie 2 proc. do 12 mln ton. Szczególnie we Włoszech i Francji mróz spowodował znaczne straty w plonach i wyraźnie ograniczył wielkość sprzedaży.

Zostało to jednak z nawiązką zrekompensowane dobrymi wynikami w Polsce, ale także w Hiszpanii i na Węgrzech. W przypadku Niemiec KE odnotowała spadek produkcji jabłek o 4,3 proc. do 979 tys. ton. Według unijnych analityków, w bieżącym roku marketingowym sprzedano o ponad 5 proc. mniej jabłek do spożycia osiągając 6,05 mln ton, podczas gdy sprzedaż jabłek przetworzonych wzrosła zauważalnie o 12 proc. do 5,30 mln ton. Tłem tych zmian jest embargo importowe Białorusi, spowolnienie sprzedaży do Egiptu oraz wysokie koszty i problemy logistyczne w wyniku pandemii koronawirusa.

Komisja Europejska szacuje, że eksport świeżych jabłek do krajów trzecich spadnie o 14 proc. do 950 tys. ton w porównaniu z sezonem 2020/2021, podczas gdy eksport jabłek do przetwórstwa wzrośnie o około jedną trzecią do 1,35 mln ton. USDA prognozuje ogólny spadek eksportu jabłek dla UE o 1,3 proc. do 1,07 mln ton

Mniej jabłek na półkuli południowej

Oczekuje się, że w USA sprzedaż jabłek spadnie o 170 tys. ton lub 3,8 proc do 4,34 miliona ton w porównaniu z sezonem 2020/2021, do najniższego poziomu od sezonu 2012/2013. Na niektórych obszarach uprawnych przymrozki i susze na innych zmniejszyły zbiory. Według USDA, niższa podaż spowoduje spadek eksportu o ponad 8 proc. do 715 tys. ton, czyli najniższego poziomu od sezonu 2007/2008.

Według Światowego Stowarzyszenia Jabłek i Gruszek (WAPA) na półkuli południowej w roku kalendarzowym 2022 spodziewane są zbiory 4,86 ​​mln ton jabłek w sześciu najważniejszych krajach producenckich. Byłoby to o 7 proc. mniej niż w poprzednim roku i o 3 proc. mniej niż średnia z lat 2019-2021. Głównym tego powodem jest prognozowany spadek zbiorów o 30 proc. do zaledwie 900 tys. ton w Brazylii. Ponadto w Chile, Argentynie w Australii, oczekuje się od 2 do 11 proc. mniej jabłek niż w 2021 r., a Chile pozostaje największym producentem na południu z 1,46 mln ton.

Z kolei w Nowej Zelandii przewiduje się wzrost produkcji o 15 proc. do 590 tys. ton, a w Afryce Południowej o 4 proc. do 1,16 mln ton. Kraj ten w ostatnich latach stale zwiększał swoją produkcję poprzez nowe nasadzenia i lepsze zaopatrzenie w wodę. Według USDA, eksport jabłek z RPA osiągnie nowy rekord 625 tys. ton w sezonie 2021/2022, o jedną trzecią więcej niż trzy lata temu.

Rekord produkcji gruszek w Chinach, spadek w UE

Według szacunków USDA, światowa produkcja gruszek w sezonie 2021/2022 wzrośnie o 914 tys. ton lub 4,0 proc. rok do roku do 23,54 mln ton, co jest historycznie dobrym wynikiem. Kluczowym powodem wzrostu są Chiny, gdzie po słabym poprzednim sezonie ze względu na pogodę, prognozowany jest wzrost wolumenu sprzedaży o 1,50 mln ton lub 9,1 proc. do 18,0 mln ton. Z drugiej strony oczekuje się, że eksport wzrośnie mniej znacząco z powodu problemów z koronawirusem, a mianowicie tylko o około 20 tys. ton do 500 tys. ton. Z drugiej strony spodziewany jest silny wzrost konsumpcji krajowej o 9,2 proc. do 17,5 mln ton.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku UE, drugiego najważniejszego światowego producenta gruszek.

Tutaj niekorzystne warunki pogodowe doprowadziły do ​​spadku zbiorów o 27,5 proc. do 1,73 mln ton, co pozostawiło również wyraźne ślady w konsumpcji i eksporcie, z których każdy ma spaść o jedną czwartą.

Według USDA, po słabym poprzednim roku zbiory gruszek w USA ponownie wzrosły o prawie 7 proc. do połowy normalnego poziomu 633.tys. ton.

Dla najważniejszych krajów półkuli południowej WAPA prognozuje w 2022 r. 6 proc. spadek produkcji gruszek do 1,23 mln ton. W szczególności w Argentynie, głównym kraju upraw, ale także w Chile, wielkość produkcji prawdopodobnie spadnie o ponad 10 proc., a zatem znacznie odbiegnie od średniej wieloletniej.

Z kolei w RPA produkcja ma wzrosnąć o 5 proc. do nowego rekordowego poziomu 492 tys. ton.

W przypadku Rosji, niegdyś największego importera gruszek na świecie, USDA prognozuje w sezonie 2020/2021 spadek importu o ponad 30 proc. do 160 tys. ton, co jest najniższą ilością od 20 lat.