Truskawki 2020: Początek czerwca przyniósł istotny spadek cen na rynkach hurtowych

- Opóźnione zbiory, z uwagi na chłodny maj, utrzymywały ceny truskawek na poziomie wyższym niż przed rokiem do początku czerwca. Na rynku hurtowym w Broniszach przeciętna cena krajowych truskawek w maju była wyższa o 41% r/r. Czynnikiem który oddziaływał w kierunku wzrostu cen była mniejsza podaż i wyższe ceny truskawek importowanych, w tym pochodzących z istotnie dotkniętej epidemią koronawirusa Hiszpanii – mówi w rozmowie z serwisem www.sadyogrody.pl Mariusz Dziwulski, ekspert rynków rolnych banku PKO BP.

- Początek czerwca przyniósł istotny spadek dynamiki cen truskawek na rynkach hurtowych mimo negatywnego oddziaływania strat przymrozkowych, skutków suszy a także deficyt pracowników do zbioru. Spadki odnotowano natomiast w przypadku cen skupu truskawek do przetwórstwa. W pierwszych dwóch tygodniach czerwca (notowania MRiRW), przeciętna cena skupu truskawek z szypułką była niższa o 3,0% r/r (2,55 zł/kg loco zakład), natomiast truskawki odszypułkowane potaniały o 11,5% r/r do 3,97 zł/kg – mówi Mariusz Dziwulski.

- W kierunku spadku cen oddziaływały w dużej mierze czynniki popytowe. Pogorszenie nastrojów konsumentów oraz obawy przed koronawirusem mogły mieć ujemny wpływ na zakupu truskawek świeżych. Na rynek przetwórstwa negatywnie oddziałuje mniejsza sprzedaż eksportowa. Według Eurostatu polski eksport mrożonych truskawek w okresie czerwiec’19-marzec’20 zmalał o 10,7% r/r do 77 tys. t, co oznaczało najniższy jego poziom od sez. 2013/14. W 2q20, wskutek pandemii COVID19, prawdopodobnie spadkowy trend w eksporcie utrzyma się – dodaje.

Na spadek sprzedaży eksportowej wpływała przede wszystkim mniejsza podaż truskawek mrożonych w Polsce. W 2019 (za GUS) zbiory truskawek w kraju zmalały o 9,5% r/r do 178 tys. t (najmniej od 2013) natomiast produkcja mrożonych truskawek o 7,1% r/r do 130 tys. t (za IERiGŻ). Skala spadku sprzedaży zagranicznej jest większa od spadku produkcji co wskazuje na możliwość obniżki tegorocznych zapasów mrożonek. Popyt na truskawki z Polski znajduje się również pod presją, wzrastającej systematycznie od kilku lat, podaży mrożonych truskawek spoza UE, przede wszystkim z krajów Afryki Północnej. Głównym powodem jest ich większa cenowa konkurencyjność– komentuje Mariusz Dziwulski.

- Dane statystyki unijnej wskazują, że od czerwca’19 do kwietnia’20 unijny (UE-27) import mrożonych truskawek z Egiptu i Maroka zwiększył się o 13,6% r/r. W ostatnich 5 sezonach import mrożonych truskawek z tych dwóch krajów zwiększył się o 88%, z czego aż 4,1-krotny wzrost odnotowano w przypadku Egiptu – zaznacza ekspert.