Ukraina i Polska podpisały memorandum na budowę rurociągu olejów z Ukrainy

Moment składania podpisów pod Memorandum o Porozumieniu, fot. MRiRW

Jak donosi Ukrinform, Ukraina i Polska zgodziły się na budowę rurociągu olejów roślinnych z Ukrainy do Polski. Maj on docierać do portu w Gdańsku.

Według Ministerstwa Polityki Agrarnej i Żywnościowej Ukrainy stosowne memorandum podpisały Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywnościowej Ukrainy, Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP. Jest to Porozumienie w sprawie wspólnego opracowania projektu budowy rurociągu transgranicznego do transportu olejów roślinnych z Ukrainy do portu Gdańsk. - Ustalono, że Ukraina i Polska wkrótce powołają grupę roboczą do opracowania specyfikacji technicznych i warunków budowy gazociągu i dwóch terminali – podaje serwis Ukrinform. Poniżej w artykule pisaliśmy o uwagach do budowy takiego rurociągu. Czytaj więcej Czy pomysł powstania rurociągu do transportu olejów roślinnych z Ukrainy ma przyszłość? Jak podał nasz resort rolnictwa, ministrowie zadeklarowali zaangażowanie obu stron w prace nad projektem rurociągu. Ustalili zakres prac polsko-ukraińskiej grupy roboczej, która zajmie się określeniem parametrów technicznych, kosztów i warunków realizacji projektu. Wyrazili przekonanie, że przyczyni się on do rozwoju gospodarczego obydwu krajów.

