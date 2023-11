W ciągu ostatnich 5 lat Ukraina wyrosła na drugiego - po Serbii - największego dostawcę mrożonych malin na europejski rynek. Obecnie jest też czwartym pod względem wolumenu eksporterem mrożonych malin na świecie. Największymi odbiorcami ukraińskich malin są Polska i Niemcy.

Ukraina stała się drugim największym dostawcą mrożonych malin na rynek europejski - donosi ukraiński Latifundist, w oparciu o raport Zespołu Wsparcia Reform Ministerstwa Gospodarki Ukrainy. Kraj plasuje się też na czwartym miejscu wśród największych eksporterów takich mrożonek na świecie.

Drugie miejsce w UE

Jak wynika z analiz specjalistów Ministerstwa Gospodarki Ukrainy w ramach projektu Export Booster, w ciągu ostatnich 5 lat Ukraina znacząco zwiększyła eksport mrożonych malin do Unii Europejskiej i jest już drugim co do wielkości dostawcą tej jagody na unijny rynek. Wyprzedza ją obecnie tylko Serbia.

We wspomnianym okresie ukraiński eksport mrożonych malin wzrósł 2,7 razy w ujęciu naturalnym i 5,4-krotnie w ujęciu pieniężnym. Warto tez odnotować, że największymi rynkami zbytu dla mrożonych owoców z Ukrainy są Polska i Niemcy. Spore ilości kupują też Holandia, Czechy, Austria, Włochy, Belgia i Francja.

Gracz z perspektywami

„Ukraina stała się kluczowym graczem w dostawach mrożonych malin do UE. Stało się to w warunkach aktywnego wzrostu popytu na ten produkt, zwłaszcza w latach 2021 i 2022. W tym czasie Ukraina stała się drugim co do wielkości eksporterem mrożonych malin w UE po Serbii, z wolumenem eksportu na poziomie 121 mln dolarów. Tym samym ukraińscy producenci mrożonych malin zapewnili prawie jedną czwartą (24,2%) wzrostu importu tej maliny do UE” — napisano w raporcie resortu gospodarki.

-Ukraińskie maliny pozostają konkurencyjne na rynku światowym nawet w czasie wojny, co otwiera przed rolnikami wiele perspektyw – skomentował dane dyrektor Zespołu Wsparcia Reform Ministerstwa Gospodarki Ukrainy Denys Shemyakin.

Tuż za podium na świecie

Z analiz ukraińskiego resortu wynika również, że Ukraina jest czwartym co do wielkości eksporterem mrożonych malin na świecie pod względem wartości. Wyprzedzają ją w rankingu Serbia, Polska i Chile, które odpowiadają łącznie za 54 proc. całego eksportu mrożonych malin na świecie. Udział Ukrainy w światowym eksporcie wyniósł 6 proc.