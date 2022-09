Mamy coraz więcej informacji odnośnie projektu budowy rurociągu dedykowanego olejom roślinnym z Ukrainy do naszego portu w Gdańsku. Memorandum zostało podpisane, ale wiadomo też już o jakich ilościach mowa.

Niedawno gruchnęła informacja o ewentualnej budowie rurociągu z Ukrainy do Polski. Co ciekawe dotyczy to transportu olejów roślinnych. Na gorąco pytaliśmy wówczas przedstawicieli branży, co myślą o tym dość kontrowersyjnym, chociażby z punktu widzenia rolników pomyśle.

Wypowiadał się dla nas Adam Stępień, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenie Producentów Oleju, który zdziwiony był samą ideą powstania takiego rozwiązania i jego zasadnością. Pytał, gdzie w tym wszystkim interes naszej strony. Jak dodawał zasadniczą kwestią jest weryfikacja faktycznych możliwości i rozwiązań technicznych tego projektu. Z kolei Rafał Mładanowicz, pełnomocnik ministra rolnictwa ds. rozwoju współpracy z Ukrainą, podkreślał że jest to dopiero projekt, który będzie podlegał analizie, a sam pomysł jego realizacji padł ze strony ukraińskiej. Więcej odnośnie uwag w artykule poniżej.

Podpisane memorandum

Szybko okazało się, że pomysł ten nabrał tempa. Bowiem 7 września podpisano w Karpaczu Porozumienie w sprawie wspólnego opracowania projektu budowy rurociągu transgranicznego do transportu olejów roślinnych z Ukrainy do portu Gdańsk.

Ministrowie zadeklarowali zaangażowanie obu stron. Ustalili zakres prac polsko-ukraińskiej grupy roboczej, która zajmie się określeniem parametrów technicznych, kosztów i warunków realizacji projektu.

Ile surowca popłynie rurociągiem?

I mimo że to projekt, a do jego realizacji jeszcze długa droga, to nadano odnosi się nieodparte wrażenie, że kolejne etapy postępują bardzo szybko.

Jak informuje bowiem APK Inform, rurociąg z Ukrainy do polskiego portu Gdańsk ma transportować do 2 mln ton oleju roślinnego rocznie. Takie informacje przekazał minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoła Solski.

Zaznaczył on, że koszt budowy rurociągu zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Podkreślił, że ostateczna kwota będzie w dużej mierze zależeć od specyfiki trasy oraz od zatwierdzenia wszystkich pozwoleń. Dodał, że oprócz udziału obu krajów w budowie i eksploatacji tego rurociągu strona ukraińska opowiada się za udziałem biznesu, w szczególności ukraińskich przedsiębiorców, w przyłączeniu punktów przeładunku ropy do rurociągu.

Co Wy myślicie o tym pomyśle? Czy to wpłynie na areał uprawy i opłacalność produkcji rzepaku w Polsce?