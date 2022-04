Ukraina potrzebuje nasion warzyw i paliwa

W liście do przewodniczącego Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim Norberta Linsa Kijów zwraca uwagę, że pilnie są potrzebne są nasiona warzyw i paliwo do obecnego siewu wiosennego.

W szczególności w zamówieniu zgłoszono zapotrzebowanie na 211 tys. ton paliwa. Według własnych oświadczeń Ukraina uwzględniła w obliczeniach pozostałą ilość paliwa, a także odjęła znaczny obszar, który najprawdopodobniej nie może być uprawiany z powodu wojny.

W przypadku nasion warzyw wyszczególniono również konkretne ilości. Wykaz wymienia 200 ton nasion cebuli i 24 tony nasion buraka ćwikłowego. Zapotrzebowanie na nasiona marchwi szacuje się na 2,7 tony, na nasiona pomidora na około 5 ton do uprawy gruntowej i 0,42 tony do uprawy w szklarniach i tunelach.

Do produkcji ogórków Ukraina potrzebuje 0,3 tony nasion do uprawy gruntowej i 6 ton do uprawy pod osłonami i w szklarniach. Ponadto do siewu kapusty białej niezbędne jest 1,6 tony nasion. Rząd ukraiński zwrócił się do Brukseli o udostępnienie wagonów kolejowych na eksport towarów rolnych.

Jednocześnie potwierdził chęć wprowadzenia uproszczeń w logistyce kolejowej i kontrolach granicznych. Ponadto Kijów chciałby wsparcia w zapewnieniu niezbędnej pojemności do magazynowania zboża.