Umowa o współpracy w zakresie edycji genomu

Firma Bejo, holenderski hodowca nasion warzyw, zawarła umowę licencyjną na badania i komercyjne wykorzystanie ich rezultatów z firmą Corteva Agriscience oraz Broad Institute, amerykańskim centrum badań biomedycznych i genomicznych. Kontrakt nie zawiera klauzuli wyłączności.

Dzięki podpisanej umowie Bejo uzyska dostęp do systemu CRISPR-Cas9 w celu edycji genomu w nasionach warzyw, początkowo w programach badawczych, a w przyszłości także w rozwiązaniach komercyjnych. Na razie jednak, do czasu uregulowania sytuacji prawnej, Bejo będzie wykorzystywać technologię CRISPR-Cas9 wyłącznie do celów badawczych.

- Technologie edycji genów, takie jak CRISPR-Cas9, pozwalają na przyspieszenie programów hodowli warzyw Bejo. Poszerzają naszą wiedzę na temat genetyki i dostarczają narzędzi do rozwijania nowych cech roślin, takich jak odporność na stres abiotyczny i choroby. Pomaga to rolnikom w uprawie roślin w bardziej zrównoważony sposób i zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na zdrowe warzywa na całym świecie – powiedział Bert Schrijver, dyrektor ds. badań i rozwoju w Bejo.

Bejo ma teraz dostęp do wielu narzędzi w zakresie edycji genomu, które wzmacniają zdolność firmy do opracowywania bardziej wydajnych odmian warzyw i przyczyniają się do sprostania globalnym wyzwaniom związanym z żywnością i zrównoważonym rozwojem. Dzięki podpisanej umowie firma może wdrożyć technologię CRISPR-Cas9 w szerokiej gamie nasion warzyw, w tym kapustnych, cebuli, marchwi i innych.

- CRISPR-Cas9 to technologia o ogromnym potencjale, dzięki której uprawy mogą być bardziej wartościowe pod względem odżywczym, odporniejsze i wydajniejsze. Jesteśmy dumni, że możemy umożliwić firmie Bejo odkrywanie nowych zastosowań tego potężnego narzędzia w uprawach warzyw – mówi Sam Eathington, CTO w Corteva Agriscience.