Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) spodziewa się rekordowego wolumenu światowego handlu śrutą sojową w sezonie 2023/2024 na poziomie 69,8 mln ton, co oznaczałoby wzrost o około 5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Szczególnie USA mogą w bieżącym sezonie sprzedać na rynku światowym więcej śruty sojowej niż kiedykolwiek wcześniej. Cena paszy białkowej osiągnęła nowy najwyższy poziom ze względu na wysoki popyt na giełdzie kontraktów terminowych w Chicago.

Rekordowy eksport USA

USA mogą w sezonie 2023/2024 sprzedać na rynku światowym więcej śruty sojowej niż kiedykolwiek wcześniej. W swoim niedawno opublikowanym raporcie na temat międzynarodowego rynku nasion oleistych Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) szacuje tę ilość na 13,9 mln ton, po 13,3 mln ton w poprzednim roku.

Małe zbiory w Argentynie

USA są trzecim co do wielkości dostawcą śruty sojowej na rynek światowy. Przyczyną szybkiego wzrostu popytu na śrutę z USA będzie prawdopodobnie rozwój sytuacji w Argentynie, gdzie zbiory soi z powodu suszy były kiepskie i wyniosły zaledwie około 25 mln ton. W poprzednich latach znacznie przekraczały one 40 mln ton.

Brazylia drugim, co do wielkości dostawcą

Mimo to największym eksporterem śruty sojowej prawdopodobnie pozostanie jednak Argentyna, która według prognoz USDA w sezonie 2023/2024 sprzeda jej za granicę około 23,4 mln ton. Jednak sezonach 2012/2013–2021/2022 wolumen eksportu był znacznie większy.

Dla Brazylii jako drugiego co do wielkości dostawcy śruty sojowej na rynku światowym, eksperci z Waszyngtonu w bieżącym sezonie gospodarczym spodziewają się eksportu w wysokości 22 mln ton. Ogólnie rzecz biorąc, USDA spodziewa się obecnie rekordowego wolumenu światowego handlu na poziomie 69,8 mln ton w sezonie 2023/2024, co oznaczałoby wzrost o około 5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Chiny zainteresowane śrutą sojową na giełdzie w Chicago

W wyniku dużego popytu na śrutę sojową z USA, ceny tej paszy białkowej wzrosły na giełdzie kontraktów terminowych w Chicago. Szczególnie Chiny w ostatnim czasie coraz częściej są jej nabywcą.