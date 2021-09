Uwagi do Planu Strategicznego do 15 września

15 września mija termin składania uwag do drugich konsultacji publicznych projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. To dokument, który będzie nadawać kierunek rozwoju polskiego rolnictwa przez następne 7 lat. Podajemy niektóre z uwag, zgłoszone przez organizacje rolnicze.

Przypominamy, że po pierwszej fazie konsultacji społecznych, które odbyły się zimą tego roku, KPS wrócił do resortu rolnictwa. 1 sierpnia 2021 r., po niemal pół roku prac, ministerstwo ogłosiło jego drugą wersję. Do nich uwagi można było składać do 15 września.

Jedną z organizacji, która takowe przedstawiła jest Izba Zbożowo-Paszowa. Jest ich wiele, my przedstawiamy kilka z nich.

Uwagi IZP

M.in. jedną z interwencji w ramach KPS jest Wsparcie dochodów związanych z produkcją do roślin strączkowych na ziarno (I 5.13), w ramach płatności bezpośrednich związanych z produkcją. - W celu zwiększenia budżetu na tę interwencję, mając jednocześnie na uwadze górny limit 2 proc. rocznej alokacji finansowej na płatności bezpośrednie, proponujemy aby cały ten budżet dedykowany był na wsparcie produkcji nasion roślin bobowatych na nasiona w czystym siewie. Tym samym proponujemy odstąpić od realizacji interwencji (I 5.12) Wsparcie dochodów związane z produkcją do roślin pastewnych i przenieść tę grupę roślin do puli ekoschematów. Jednocześnie w ramach utrzymania wsparcia finansowego dla tej grupy roślin, w ramach ekoschematów, proponujemy wprowadzić nową interwencję na przykład pn. „Ekstensywna uprawa roślin pastewnych z obsad a zwierząt” lub alternatywnie poszerzyć projektowaną interwencję (I 4.2) Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt, o rośliny pastewne – zgłasza Izba.

- Powyższe rozwiązanie pozwoli na zwiększenie budżetu wsparcia dla roślin bobowatych z przeznaczeniem na nasiona, z obecnie projektowanych 259,9 mln euro do 346,58 mln euro (zwiększenie o 86,63 mln euro) – tłumaczy działanie Izba Zbożowo-Paszowa.

Obszarem, który wymaga długofalowego wsparcia, na rzecz rozwoju rodzimych roślin wysokobiałkowych, w ramach proponowanych interwencji PS WPR, jest ich przetwórstwo i produkcja pasz.

- Proponowane wsparcie związane jest m.in. z koniecznością udrożnienia szeroko rozumianego procesu uszlachetniania nasion roślin bobowatych, w celu możliwego ich wykorzystania w produkcji pasz. Takie inwestycje, dla podmiotów decydujących się na przetwórstwo roślin bobowatych, wymagają wysokonakładowych inwestycji pod względem finansowym oraz organizacyjnym – podała Izba.

Poniżej (w załączniku) zamieszczamy wszystkie zgłoszone przez Izbę uwagi i propozycje projektu planu.

Koalicja Żywa Ziemia

Uwagi przedstawicieli Koalicji Żywa Ziemia dotyczyły wybranych aspektów polityki rolnej ujętych w KPS. Ocenili oni m.in. że:

- W zakresie ekologii i ochrony klimatu działania przewidziane w KPS są niewystarczające, aby zrealizować cele Europejskiego Zielonego Ładu. Niestety, zakładany przez PS WPR rozwój rolnictwa ekologicznego, powiększając jego powierzchnię produkcyjną do 3,52% (z 3,4%) jest mniej niż minimalny.

- Ekonomiczne założenia KPS – niewystarczające środki przeznaczone na działania związane np. z ochroną zasobów wodnych czy różnorodności biologicznej – nie pozwolą na osiągnięcie unijnych celów w tym zakresie i będą zniechęcać rolników do podejmowania zobowiązań.

- KPS zawiera wizję dynamicznego rozwoju sektora produkcji zwierzęcej, mimo że stoi to w sprzeczności ze społecznymi i ekologicznymi celami WPR. Niemal pominięte zostały kwestie związane z dobrostanem zwierząt. W Polsce wciąż skala zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej – ściśle powiązane z chowem przemysłowym – jest jedną z najwyższych w Europie.