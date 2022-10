Opady deszczu miały pozytywny wpływ na plony winogron w Niemczech.

W Niemczech oczekuje się, że tegoroczne zbiory winogron do produkcji wina w wielu regionach będą lepsze niż oczekiwano po suchym lecie. Jak podaje Niemiecki Instytut Wina (DWI), według najnowszych szacunków zbiory w całym kraju umożliwią wyprodukowanie około 9 mln hl wina. Odpowiadałoby to wzrostowi o 2 proc. w stosunku do średniej z dziesięciu lat i o 6 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Według DWI, główną przyczyną wyższych plonów były opady we wrześniu po wyjątkowo suchym lecie. Jest to jednak również wyzwaniem dla winiarzy i często będzie wymagać dodatkowych prac selekcyjnych w winnicach.

Na trzynastu obszarach upraw szacowane plony winogron były bardzo zróżnicowane w zależności od rozkładu opadów, odmiany winorośli i warunków glebowych. W rejonie Soławy-Unstruty oczekiwany jest znaczny wzrost wolumenu o 23 proc. w porównaniu ze średnią długoterminową. Ale także na Ahr iw Baden odnotowano produkcję 13 proc. powyżej średniej. W większości innych obszarów prognozuje się, że wzrost wolumenu będzie jednocyfrowy. Nieco poniżej średniej, ze względu na pogodę, szacowane są plony nad Mozelą (-7 proc.) i w Hesji Nadreńskiej (-2 proc.).

Według DWI, wrześniowe opady oznaczały również, że poziom cukru w ​​później dojrzewających odmianach winogron, takich jak riesling, pozostał umiarkowany pomimo bardzo słonecznego lata.

Według DWI, konsumenci mogą spodziewać się bardzo kolorowych i owocowych win z miękkimi taninami, jeśli chodzi o czerwone wina.