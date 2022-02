W sadach widać już początki wegetacji

W ostatnich dniach termometry pokazywały 7 a lokalnie nawet do 10 stopni C. Taka temperatura w połączeniu z dużą ilością opadów deszczu spowodowała, że w sadach gruszowych i wiśniowych widać już oznaki początku wegetacji – nabrzmiewanie pąków. Sytuacja na szczęście jest tonowana poprzez nocne ochłodzenie, dzięki czemu mamy do czynienia z powolnym wychodzeniem roślin ze spoczynku zimowego.

W ubiegłym roku o tej porze niemal w całym kraju panowała zimowa aura. Silne mrozy oraz utrzymująca się pokrywa śnieżna nie wskazywały na szybkie nadejście wiosny. Zupełnie inną sytuację mamy w tym roku. W przypadku niektórych gatunków sadowniczych można zaobserwować oznaki początku wegetacji. O ocenę sytuacji w sadach w rejonie poprosiliśmy Wojciecha Kukułę, doradcę autorskiego Programu Doradczego FruitAkademia realizowanego przez firmę Chemirol.

Grusze, wiśnie, czereśnie – pąki już nabrzmiewają

- W sadach gruszowych widać, że pąki są już mocno nabrzmiałe. Zaczynają ukazywać się zielone tkanki spod brązowych łusek. Temperatura na poziomie 6-10 stopni C w ostatnich kilku dniach plus duża ilość wody gruntowej spowodowała, że grusze będą powoli wychodzić z okresu spoczynku zimowego. W tej uprawie pojawi się także pierwsze ważne zagrożenie ze strony szkodników. Wzrost temperatury będzie sprzyjał rozpoczęciu lotów miodówki gruszowej. W kolejnych dniach jeśli tylko temperatura w dzień będzie się utrzymywać w okolicach 10 st. C a nocą nie będzie spadać poniżej 0 st. C trzeba będzie zwrócić uwagę na tego szkodnika i wykonać pierwsze zabiegi glinką kaolinową – mówi Wojciech Kukuła.

Więcej na www.sadyogrody.pl