Wielka Brytania chce zakazać palenia dla przyszłych pokoleń i brać przykład z Nowej Zelandii, która prowadzi rygorystyczną politykę antytytoniową.





Wyroby tytoniowe legalnie dla coraz starszych

Wielka Brytania proponuje podniesienie granicy wieku uprawniającej do zakupu wyrobów tytoniowych o rok w roku z obecnych 18 lat, powiedział premier Rishi Sunak na dorocznym spotkaniu swojej Partii Konserwatywnej w Manchesterze.

Celem jest, aby 14-latek nigdy nie mógł legalnie kupić papierosa, a jego pokolenie mogło dorastać bez dymu. Należy również poważnie ograniczyć możliwość zdobycia przez młodych ludzi e-papierosów, stwierdził premier.

W ostatnim czasie lekarze coraz częściej ostrzegają przed rozprzestrzenianiem się wśród nieletnich tzw. waporyzatorów. Premier powiedział, że co roku z powodu uzależnienia od nikotyny umierają dziesiątki tysięcy ludzi. Szkody spowodowane paleniem stanowiłyby również ogromne obciążenie dla NHS (odpowiednik polskiego NFZ) i gospodarki.

Projekty prawne restrykcyjne wobec palaczy

Największa część Wielkiej Brytanii, Anglia, chce być wolna od dymu do 2030 roku. Jednak według badań do celu nie uda się osiągnąć kilku lat. Niedawno rząd brytyjski odpowiedzialny za Anglię zapowiedział m.in. pilotażowy projekt, w ramach którego e-papierosy zostaną udostępnione bezpłatnie milionowi palaczy. Na przełomie roku Nowa Zelandia wprowadziła prawo, które stanowi, że nikt urodzony po 1 stycznia 2009 r. nigdy w życiu nie będzie mógł kupić tytoniu. Obejmuje to podnoszenie minimalnego wieku zakupu papierosów o rok co roku począwszy od 2027 r.