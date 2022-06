Zobacz galerię

W województwie mazowieckim działają trzy winnice. Powierzchnia dwóch z nich nie przekracza 1 hektara. Winnica Dwórzno uprawia winorośl na 9 hektarach.

Początki i rozwój Winnicy Dwórzno

Historia powstania winnicy wiąże się z ziemią prababci właścicieli winnicy - braci Gowinów. Choć wieś Dwórzno gdzie znajduje się winnica jest wsią rodzinną ojca właścicieli Winnicy Dwórzno, ale to prababcia właścicieli była ostatnią osobą, która mieszkała tam na stałe. Później rodzina emigrowała do większych miast i straciła kontakt z rodzinną ziemią. Sytuacja zmieniła się, gdy babcia obecnych właścicieli przepisała ziemię swojemu synowi, który stwierdził, że chce kontynuować rodzinne tradycje i dokupił jeszcze ziemię. zakładając w latach 90. gospodarstwo rolne o powierzchni około 50 ha, gdzie prowadzona była uprawa malin.

20 lat później współpracujący z rodziną Gowinów agronom, hobbystycznie produkował wina na bazie malin z plantacji w Dwórznie. Eksperymentował przy tym z różnymi rodzajami drożdży wytwarzając wina owocowe o różnym poziomie słodyczy i aromatu. To sprawiło, że właściciele gospodarstwa zainteresowali się fermentacją i produkcją wina, w szczególności malinowego. Wkrótce rozpoczęła się tez jego komercyjna produkcja.

W tym czasie ojciec właścicieli poznał Romana Myśliwca prekursora odrodzenia polskiego winiarstwa, który spowodował swoimi namowami, że w Dwórznie posadzono pierwszą parcele winorośli w 2012 r. Pierwsze winogrona pojawiły się w 2015 roku później, po 3 lat intensywnych prac, a wino rok później. Winorośl zaczęła się rozwijać prawidłowo, co spowodowało kolejne systematyczne nasadzenia rok po roku, aż do 9 ha obecnie. Daje to pierwsze miejsce po względem powierzchni wśród winnic mazowieckich i miejsce w pierwszej dziesiątce w kraju. Szczepy winorośli uprawiane w Winnicy Dwórzno to odmiany mrozoodporne: białe: solaris (najpopularniejszy), Johanniter, hibernal, seyval blanc i czerwone: regent, rondo, marechal foch i leon millot. Wszystkie szczepy są krzyżówkami odmian międzynarodowych (vitis vinifera) z odmianami amerykańskimi. Bardzo lubiane przez konsumentów. Są one również bardzo odporne na różne choroby i szkodniki, co pozwala zminimalizować stosowanie agresywnych środków ochrony roślin i mieć zdrową winnicę. Mimo braku certyfikatu ekologicznej uprawy prowadzona jest ona w sposób bardzo ekologiczny.

Problemy, osiągnięcia i plany

Największy problemem w uprawie winorośli w Dwórznie jest chłodny klimat, w szczególności dają się we znaki majowe przymrozki, które są największym zagrożeniem. Wtedy winorośl ma już młode pędy i o ile uprawiane w winnicy szczepy są mrozoodporne i mogą przetrwać mrozy nawet do minus 25 stopni, to młode pędy odporne na mrozy nie są. Aby przeciwdziałać wymarzaniu młodych pędów stosuje się system zraszania wodą z gruntu w ciągu nocy, ponieważ woda oddaje swoje ciepło roślinom. Gdyby nie ten system szanse na uzyskanie winogron byłby małe.

Jak mówi Wiktor Gowin, największym osiągnięciem winnicy jest stały wzrost jakości win, czego dowodem są medale zdobywane na różnych międzynarodowych konkursach. Równie dużym sukcesem jest coraz większe zainteresowanie winnicą otwartą dla gości, dla których przygotowano wiele atrakcji. Prócz zwiedzania indywidualnego w każdy weekend, dwa razy w roku są duże otwarte imprezy festiwalowe, podczas których do Dwórzna trafia nawet 5 tysięcy gości. Cyklicznie organizowane są też bardziej kameralne koncerty jazowe z degustacjami wina.

Plany to: kontynuacja rozwoju produkcji wina i rozbudowa sfery usług dla gości winnicy. Właściciele myślą też o budowie obiektu noclegowo-gastronomicznego. Na razie nie jest planowane powiększanie winnicy, a raczej dalszy wzrost jakości produkcji.

Wielkość produkcji i dystrybucja

Prócz wina gronowego w Dwórznie produkowane są wina owocowe, łącznie zdolność produkcyjna w dobrym roku wynosi około 50 tys. butelek rocznie z tego 2/3 to wina gronowe. Jednak wyjątkowo niekorzystnym pod względem pogodowym 2017 r. udało się tylko zrealizować tylko 10 proc. tej zdolności. Wśród produkowanych win gronowych 2/3 to wino białe i 1/3 czerwone. Nowością są wina musujące. W naszym klimacie zdecydowanie lepiej udają się wina białe.

Poza dystrybucja wina w winnicy jest ono dodatkowo dostarczane do winebarów, restauracji, hoteli i winiarskich sklepów specjalistycznych m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach. Niekwestionowanym liderem sprzedaży jest aromatyczne wino wytrawne o nazwie Solaris pochodzące ze szczepu o tej samej nazwie. Pachnie ono różnymi owocami tropikalnymi.