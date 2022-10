Włochy: mimo suszy produkcja wina jak w poprzednim roku

Według oficjalnych prognoz zbiorów ilość wyprodukowanego w tym roku wina powinna wynieść 50,27 mln hl; Fot .pixabay.com

Co zaskakujące, susza i rekordowe upały nie wpłynęły na uprawę winorośli we Włoszech. Według oficjalnych prognoz zbiorów ilość wyprodukowanego wina powinna wynieść 50,27 mln hl, co odpowiadałoby ilości z poprzedniego roku.

Średnia dla pięcioletniego okresu 2017-2021 zostałaby przekroczona nawet o 3 proc. Jak wynika ze wspólnego opracowania Stowarzyszenia Włoskich Enologów (Assoenologhi), Związku Włoskich Wina (UIV) oraz Instytutu Badań Rynku i Informacji Rynkowej (ISMEA), winogrona są dobrej lub doskonałej jakości. Na początku sierpnia Coldiretti, stowarzyszenie rolnicze z największą liczbą członków, zakładało produkcję na poziomie 45,5 mln hl. Nastrój producentów jest jednak zły Choć pesymistyczna prognoza nie została potwierdzona, nastroje wśród winiarzy we Włoszech też nie są najlepsze. Ogromny wzrost kosztów produkcji budzi niepokój. Na podstawie szacunków Assoenologhi, UIV i ISMEA, Coldiretti spodziewa się ich wzrostu o 35 proc.. Według stowarzyszenia w porównaniu z ubiegłym rokiem, koszt nawozów wzrósł o 170 proc., a paliwa o 129 proc. Butelki szklane o 50 procent droższe Winiarze musieliby zapłacić za szklaną butelkę o 50 proc. więcej niż w roku poprzednim, a za korek o jedną piątą więcej. Zamknięcia wykonane z innych materiałów byłyby nawet o 40 proc. droższe. Ponadto ceny etykiet i opakowań wzrosły od 35 do 45 proc. A do tego według Coldiretti dochodzą koszty transportu. Transport drogowy stał się o 25 proc. droższy w porównaniu do 2021 r., podczas gdy koszt transportu kontenerowego wzrósł od 400 do 1000 proc. Wszystko to wywiera dużą presję na włoski przemysł winiarski. Według stowarzyszenia od sieci winiarskiej zależy około 1,3 mln miejsc pracy. Ponadto wino stanowi włoskie dobro kulturowe, które należy chronić i wspierać.

