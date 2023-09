Czas zbioru soi zbliża się wielkimi krokami. Pierwsze liście soi już opadają w zależności od wczesności odmian. Jak wyglądają „żniwa”?

Areał uprawy soi według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w roku 2021 wynosił w naszym kraju ok. 25 tys. ha, a w roku 2022 już ponad 47 tys. ha. Z danych Stowarzyszenia Polska Soja wynika, że w tym roku powierzchnia jest mniejsza i kształtuje się na poziomie 44,62 tys. ha. Co ciekawe najwięcej soi uprawia się we wschodnich regionach kraju, w takich województwach jak: podkarpackie, lubelskie i małopolskie. Czas jej zbioru zbliża się nieubłaganie, wszak mamy już wrzesień.

Oznaki dojrzałości soi

Stowarzyszenie Polska Soi przygotowało dla rolników uprawiających ten gatunek kilka podstawowych wskazówek i rad, którymi należy się kierować podczas zbioru. Zwrócili oni uwagę, że ten gatunek podczas dojrzewania prawie zupełnie traci liście, które najpierw zmieniają kolor na brązowy, a później zasychają. Ich zdaniem najprostszą metodą, która pozwala sprawdzić, czy nasiona są już dojrzałe jest tzw. efekt grzechotki. Czyli potrząsanie strąkami i nasłuchiwanie „grzechotania” nasion.

- Na obszarze naszego kraju zbiór soi rozpoczyna się z początkiem września, od odmian wczesnych, a kończy w październiku (odmiany późne). Termin zbioru, oprócz wczesności odmiany, determinowany jest również rejonem uprawy i przebiegiem pogody podczas wegetacji. Upalne i suche okresy przyspieszą termin zbioru, a wilgotne go przedłużą – radzi Stowarzyszenie Polska Soja.

Jakie parametry nasion soi?

Te przed zbiorem powinny spełniać kilka najważniejszych parametrów. Po pierwsze nasiona powinny być twarde i tym samym też trudne do rozpołowienia. Ich wilgotność powinna zawierać się w przedziale 2,5-16 proc. Te powyżej 16 proc. należy dosuszyć po zbiorze.

Generalnie do przechowywania nadają się nasiona o wilgotności ok. 13 proc. Należy pamiętać, aby temperatura suszenia nie przekraczała 30 stopni Celsjusza.

Niskie koszenie soi

To jest najtrudniejszy aspekt zbioru, ponieważ aby zebrać ostatni strąki, koszenie musi odbywać się nisko, a to jest trudne zadanie, zwłaszcza kiedy powierzchnia pola nie jest wyrównana.

Do zbioru wykorzystuje się kombajn zbożowy, często zakłada się specjalny zespół żniwny przystosowany do zbioru soi z elastyczną listwą tnącą typu „flex”. W ten sposób można uniknąć strat żniwnych, a w każdym razie je zminimalizować.

Ustawienie kombajnu do zbioru soi

Jak to zrobić Stowarzyszenie Polska Soja przedstawia kilka konkretnych rad.

Po pierwsze obroty motowideł powinny być dostosowane do prędkości jazdy kombajnu. W ten sposób ogranicza się uderzenia w strąki i tym samym nie dochodzi do osypywania się nasion na polu.

Po drugie obroty bębna młócącego powinny być jak najmniejsze. Najlepiej ich zdaniem w granicach 400-600 obr./min.

Po trzecie istotna jest regulacja szczeliny klepiska. Jej wielkość uzależniona powinna być od wielkości nasion. Podobnie otwarcie sit.

Po czwarte należy zwrócić uwagę na prędkość wentylatora (wialni). Jak radzi Stowarzyszenie ze względu na wysoką masę nasion można ją ustawić na wysoką, czyli wyższą niż stosowaną w pszenicy ozimej.