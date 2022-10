Zbiory jabłek na Lubelszczyźnie 2022

W tym roku różnie jest z jakością jabłek. W niektórych sadach jakość jest bardzo dobra, w innych jest nieco gorzej.

- Zdarzają się kwatery, gdzie jabłka były mniej wyrośnięte. Z dzisiejszej perspektywy to nawet lepiej, ponieważ w grupach producenckich, były problemy z tzw. przerostami. Obawiam się, że część jabłek zbierana o tej porze już się nie nadaje do kontrolowanej atmosfery, zobaczymy jak sadownicy do tego podejdą – mówi Tomasz Lipa.