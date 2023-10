Zmiany klimatyczne zagrażają produkcji piwa w Europie. Z nowego badania wynika, że ​​zarówno ilość, jak i jakość chmielu spada z powodu rosnących temperatur i bardziej suchego lata.

Aby ustabilizować sektor piwa, konieczne są natychmiastowe działania dostosowawcze – napisali autorzy badania ze Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Czech w opracowaniu opublikowanym w czasopiśmie Nature Communications.

Spadek plonu i jakości

Na potrzeby badania naukowcy ocenili dane dotyczące plonu i zawartości alfa kwasów w chmielu piwnym w latach 1971–2018 z głównych obszarów upraw w Niemczech, Czechach i Słowenii. W ciągu około 50 lat od 1970 r. do chwili obecnej roczny plon chmielu z hektara spadł średnio o około 200 kilogramów. Zawartość alfa kwasów w chmielu, która posłużyła do pomiaru jakości w badaniu, spadła o 0,6%. Ich zawartość odpowiada za gorzki smak piwa.

Spodziewany są dalsze spadki plonów i jakości

Naukowcy biorący udział w badaniu spodziewają się do roku 2050 dalszego spadku plonów o około 4 do 18 proc. i spadku zawartości kwasó1)w alfa o 20 do 31 proc. Naukowcy spodziewają się, że największe spadki wystąpią w południowych regionach upraw. Obejmuje to obszary upraw w południowych Niemczech, które rozciągają się aż do granicy szwajcarskiej, a także obszary upraw w Słowenii. Powodem tego są rosnące temperatury i coraz częstsze okresy suszy.

Według Büntgena współautora badania i naukowca w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Badań nad Leśnictwem, Śniegiem i Krajobrazem (WSL)zmiany temperatury opóźniały początek okresu wzrostu chmielu średnio o 20 dni. Te tzw. zmiany fenologiczne przesunęły krytyczny czas dojrzewania na cieplejszą część sezonu, co miało negatywny wpływ na zawartość kwasów alfa.

Konieczne powiększenie obszaru upraw chmielu

Piwo jest trzecim po wodzie i herbacie najczęściej spożywanym napojem na świecie, co podkreślili naukowcy w badaniu. Konieczne będzie powiększenie obszaru przeznaczonego na chmiel aromatyczny o 20 proc. w porównaniu z obecnym areałem, aby zrekompensować przyszłe spadki zawartości kwasów alfa i/lub produkcji chmielu – napisali autorzy w badaniu. Naukowcy twierdzą, że aby nadal produkować piwo wysokiej jakości, należy dostosować tradycyjne metody uprawy chmielu piwnego, tak aby złagodzić negatywne skutki zmian klimatycznych w Europie. Ale chmiel to tylko jeden z wielu przykładów.