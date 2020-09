Zwiększa się dostępność jabłek na rynkach hurtowych – jak kształtują się ceny?

Na rynkach hurtowych trwa handel letnimi odmianami jabłek. Ich ceny osiągnęły przybliżony poziom. W zeszłym tygodniu w ofercie pojawiły się także pierwsze partie odmiany Lobo i Gala. Ile obecnie trzeba zapłacić za jabłka na rynkach hurtowych?

Według analizy serwisu www.sadyogrody.pl biorąc pod uwagę wybrane rynki hurtowe, ceny jabłek wahają się między 1,33 -3,75 zł za kilogram. Cena zależna jest od jakości towaru.

Na podwarszawskich Broniszach ceny jabłek zaczynają się od 2 zł/kg i sięgają do 3,75 zł/kg. Za odmianę Piros i Antonówka trzeba zapłacić od 2,00 do 3,00 zł za kilogram. Ceny pozostają na zbliżonym poziomie do ubiegłego tygodnia. Jak już pisaliśmy, w tym sezonie początkowa cena Pirosa była znacznie wyższa, sprzedawcy wyceniali jabłka tej odmiany od 4,00 do 5,00 złotych za kilogram.

Za jabłka odmian Paulared, Celesta i Delikates trzeba zapłacić od 2,00 do 3,75 zł/kg. Dwa tygodnie temu cena kilograma jabłek odmiany Delikates i Paulared wynosiła od 1,5 do 3,00 zł/kg. Na rynku hurtowym Bronisze pojawiły się pierwsze dostawy jabłek odmiany Lobo. Sprzedawcy oferują owoce tej odmiany w cenie od 2,00 do 3,75 zł za kilogram. Nieco wyższa jest cena minimalna za Galę i Ligola – stawki za te odmiany wynoszą kolejno 2,20-3,60 zł/kg i 2,30-3,30 zł za kilogram. Odmiany Szampion i Szara Reneta kosztują aktualnie około 2,50-3,50 zł/kg.

Na Łódzkim Rynku Hurtowym Zjazdowa S.A. jabłka odmian Delikates i Paulared kosztują 1,33 -2,66 zł/kg. Za kilogram Antonówki trzeba zapłacić 1,33- 3,00 zł. Jabłka Piros oferowane są w cenie 1,66- 3,33 zł/kg a Celesta po 2,00- 3,33 zł/kg.

W Kaliszu na Giełdzie Kaliskiej Antonówka sprzedawana jest po 2,83 zł/kg, podobnie jak Delikates i Ligol. Gala z kolei oferowana jest w cenie 2,73 zł/kg. Odmiany Paulared, Piros i Celesta kosztują około 2,66 zł/kg.

Na targowisku w Sandomierzu jabłka Piros sprzedawane są w cenie 1,60-2,00 zł/kg a Antonówka kosztuje 2,00-2,50 zł za kilogram.

Z kolei na Lubelskim rynku hurtowym Elizówka ceny jabłek oscylują między 2,00 a 3,34 zł/kg. Taniej sprzedawana jest Antonówka ok 2,00-2,67 zł/kg. Odmiana Celesta kosztuje 2,00-3,00 zł/kg. Drożej jest w przypadku odmian Paulared i Piros - za jabłka tych odmian trzeba obecnie zapłacić 3,00-3,34 zł za kilogram.

Analiza powstała na podstawie oficjalnych cen jabłek podanych przez wybrane rynki hurtowe w dniach 7 września.