Odmiany, które tworzymy, znacznie zwiększają pewność plonowania, nawet w trudnych warunkach stresowych, z którymi coraz częściej mamy do czynienia.

Hodowla RAPOOL w swojej pracy hodowlanej ogromną wagę przywiązuje do wprowadzania w nowo tworzonych odmianach możliwie największego kompleksu cech odporności na biotyczne i abiotyczne zagrożenia. Odmiany, które tworzymy, znacznie zwiększają pewność plonowania, nawet w trudnych warunkach stresowych, z którymi coraz częściej mamy do czynienia. Oprócz tworzenia nowych odmian, hodowla zachowawcza stanowi dla nas istotny obszar produkcji kwalifikowanego materiału siewnego.

Specjaliści z naszego zespołu przywiązują do niej szczególną uwagę. Dzięki hodowli zachowawczej zapewniamy homogeniczność i stabilność odmiany, co jest niezwykle istotne dla praktyki rolniczej, zapewniając wierność plonowania w kolejnych latach.

Prezentujemy różne odmiany rzepaku, które różnią się nieco pewnymi cechami agrotechnicznymi i morfologicznymi. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na ich temat oraz skontaktowania się z naszymi doradcami handlowymi.

JUREK F1 - to propozycja odmiany mieszańcowej efektywnie wykorzystującej i przetwarzające azot, zarówno ten z zasobów glebowych jak i dostarczony w formie nawozów mineralnych wiosną. Potrafi wysoko plonować na zasobnych stanowiskach, nawet przy obniżonych dawkach azotu. Jest to odmiana o wysokiej zdrowotności, która łączy 2 kluczowe odporności: na choroby grzybowe i wirusowe. Posiada gen RLM7, który chroni uprawę przed suchą zgnilizną kapustnych oraz gen TuYV zabezpieczający przed wirusem żółtaczki rzepy. JUREK F1 adaptuje się do zmiennych warunków glebowych, wysoko planuje zarówno na stanowiskach słabszych oraz dobrych. Szczególnie wyróżnia ją duży wigor w okresie jesiennym. Sprawdzi się w optymalnych jak i opóźnionych terminach siewu. Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością oraz wysoką zawartością oleju w nasionach. Odmiana wcześnie zakwita i średniowcześnie dojrzewa.

TEMPTATION F1 - to odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy. Doskonale radzi sobie ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi w trakcie wegetacji. Wyróżnia ją duży wigor w okresie jesiennym. Odporność na wirusa żółtaczki rzepy zapewnia tej odmianie optymalne zbudowanie rozety liściowej i dobre przygotowanie do przezimowania. Dodatkową cechą podnoszącą jakość technologiczną TEMPTATION F1 jest wysoka zawartość tłuszczu w nasionach. TEMPTATION F1 Sprawdzi się w gospodarstwach o różnych poziomach agrotechniki. Jest to odmiana, która wysoko plonuje na stanowiskach słabszych oraz bardzo dobrych a także przy niższej intensywności ochrony fungicydowej i regulacji. Atutem odmiany TEMPTATION F1 jest możliwość wysiewu w opóźnionych terminach. W prowadzonych doświadczeniach z terminami siewu i dawkami wiosennymi azotu odmiana ta plonuje najwyżej przy obniżonej dawce azotu w opóźnionym terminie siewu. TEMPTATION F1 średniowcześnie kwitnie i dojrzewa.

DUKE F1 - to mieszaniec, charakteryzujący się bardzo dobrą zdrowotnością i doskonałą kombinacją cech, gdyż posiada podwójną odporność na choroby wirusowe i grzybowe, gen RLM7 oraz TuYV. Odmiana może być uprawiana na glebach średnich i bardzo dobrych, jest tolerancyjna na okresowe susze, posiada bardzo wysoką odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. DUKE F1 zalecany jest do uprawy w regionach, w których występuje duża presja ze strony mszyc. Odmiana ta, to rośliny średniej wielkości, odporne na wyleganie i łatwe w omłocie. DUKE F1 wcześnie rozpoczyna kwitnienie i średniowcześnie dojrzewa.

CROCANT F1 - jest najnowszym mieszańcem firmy RAPOOL z podwyższoną odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. Charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu na początku wegetacji. W okresie jesiennym szybko buduje biomasę. Innowacją w przypadku tej odmiany jest wprowadzenie genu odporności na wirusa żółtaczki rzepy – TuYV oraz wysoka tolerancja polowa na suchą zgniliznę kapustnych i Verticillium. Rośliny posiadają silny i głęboki system korzeniowy, który sprawia, że odmiana CROCANT F1 jest tolerancyjna na okresowe niedobory wody. Mieszaniec odporny jest na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Odmiana wysoko plonuje w doświadczeniach COBORU. Średni plon względny w latach 2020 -2022 wyniósł 120% wzorca, czyli 48,7 dt/ha. CROCANT F1 to odmiana średniopóźna w kwitnieniu i dojrzewaniu.

www.rapool.pl

https://www.facebook.com/rapoolpl

https://www.instagram.com/rapool_polska/