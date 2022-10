Innowacyjne programy hodowlane i wdrażanie nowatorskich rozwiązań do praktyki rolniczej mają pomóc plantatorom kukurydzy w uzyskiwaniu stabilnego w latach i wysokiego plonu ziarna oraz dobrej jakości kiszonki. Co ma do zaoferowania w tym zakresie firma Syngenta?

Żniwa kukurydziane jeszcze trwają, ale już można wysnuwać pierwsze wnioski na temat tegorocznego sezonu, jak również planować kolejny. Czy to był dobry rok dla kukurydzy? Jak dbać o opłacalność tej uprawy? Na jakie odmiany warto stawiać w przyszłym sezonie? Dlaczego mieszaniny odmian mogą pomóc w uzyskaniu bardziej wartościowej jakościowo kiszonki? Które rozwiązania herbicydowe najlepiej sprawdzają się w praktyce? O tym między innymi rozmawiamy z ekspertami z firmy Syngenta: Małgorzatą Srebro, Seeds Product Manager Corn PL/BL; Marcinem Wojtowiczem, kierownikiem marketingu ds. kukurydzy i innych upraw polowych, a także z ekspertem firmy Class Tomaszem Kozubskim, koordynatorem ds. promocji maszyn.

Od lewej Małgorzata Srebro, Marcin Wojtowicz firma Syngenta, Tomasz Kozubski firma Class fot. materiały firmowe

Za nami kolejny sezon, tym razem z rekordową powierzchnią uprawy kukurydzy. Czy to był dobry rok dla producentów tego gatunku?

Małgorzata Srebro: Owszem, ten sezon okazał się dla kukurydzy rekordowy. Powierzchnia ponad 1,8 mln hektarów mówi sama za siebie. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy to był dobry rok dla producentów kukurydzy. Wszystko zależy, na którą część kraju spojrzymy. Zachodnia część kraju borykała się z suszą właściwie od samego początku aż do końca wegetacji. Natomiast wschód kraju na brak opadów nie narzekał, jednak tam sporym problemem okazała się chłodna wiosna, a w konsekwencji opóźniona wegetacja roślin. Plony zarówno odmian kiszonkowych, jak i ziarnowych w zachodniej części kraju wypadły w wielu miejscach poniżej średniej krajowej, natomiast na wschodzie rolnicy miejscami mogli liczyć na rekordowe zbiory. Podsumowując sytuację z perspektywy całego kraju, można powiedzieć, że średni plon kukurydzy raczej nie powinien odbiegać od średniej z lat poprzednich.

Jakie wnioski można wyciągnąć po tym sezonie? O czym powinni pamiętać rolnicy, planując nowe zasiewy kukurydzy na rok 2023?

Małgorzata Srebro: Na początku warto zadać sobie pytanie co najbardziej interesuje rolnika? Oczywiście wysoki plon ziarna czy kiszonki i od tego należy zacząć. Idąc dalej zaczyna się robić nieco trudniej, choć kukurydza postrzegana jest jako prosta uprawa to prawda jest nieco inna. Jeśli zależy nam na wysokim plonie należy zacząć od wyboru odmiany dostosowanej przede wszystkim do stanowiska glebowego oraz warunków pogodowych panujących w danym regionie. Firma Syngneta w sezonie 2022/2023 wprowadziła innowacyjne narzędzie Seed Selector, które pozwala na podstawie historycznych danych pogodowych oraz wieloletnich wyników badań dobrać odmianę dopasowaną do potrzeb i oczekiwań rolnika. Narzędzie Seed Selector dostępne jest poprzez pracowników Syngneta.

W tym roku susza w Europie negatywnie wpłynęła na plantacje nasienne kukurydzy. Czy ucierpi także na tym portfolio odmian od Syngenty? Na jaką dostępność odmian można liczyć?

Małgorzata Srebro: Susza w roku 2022 rzeczywiście dotknęła większość europejskich krajów, w których zlokalizowane są plantacje nasienne kukurydz, m.in. Francję, Włochy, Węgry czy Rumunię. Natomiast jeśli mówimy o dostępności nasion na sezon 2022/2023, wszystkie topowe odmiany z portfolio Syngenta będą dostępne w sprzedaży.

W takim razie na jakie odmiany stawia firma w sezonie 2023? Czy pojawią się w ofercie jakieś nowości?

Małgorzata Srebro: W sezonie 2022/2023 pojawi się sporo nowości, szczególnie w segmencie ziarnowym oraz kiszonkowym. Już dziś możemy powiedzieć, że w tym sezonie poszerzymy portfolio szczególnie w segmencie dent, a do sprzedaży trafią dwie odmiany o tym typie ziarna – SC 3360 (SY Granaris) FAO 270-280 oraz SB 1830 (SY Helenor) FAO 250. Najważniejszym wyróżnikiem wspomnianych odmian jest ich podwyższona odporność na steres suszy (odmiany z programu Artesian) oraz świetny parametr dry down, o którym warto pamiętać ze względu na rosnące koszty suszenia. Ponadto pojawią się dwie nowości w segemncie kiszonkowym – SY Aniston oraz SA 1500 (SY Remus).

Jako jedyna firma na rynku Syngenta ma dla rolników ciekawą propozycję sprzedaży mieszaniny kilku odmian, jaką jest MaxiMaize. Po pierwszym sezonie z pewnością można już powiedzieć więcej, jak takie rozwiązanie przyjął rynek i jak sprawdza się w praktyce?

Małgorzata Srebro: Pierwszą odmianę MaxiMaize do sprzedaży wprowadziliśmy w mijającym sezonie 2021/2022 pod nazwą handlową MaxiMaize SY 250 E. Jest to pierwsze rozwiązanie na polskim rynku składające się z kilku odmian, fabrycznie zamkniętych w jednym worku. Musimy przyznać, że była to jedna z naszych najlepiej sprzedających się odmian ze względu na potwierdzoną w wynikach stabilność plonowania. Ponadto odmiana MaxiMaize SY 250 E zaprawiona jest w technologii Elevation Plus, co oznacza, że nasiona są w pełni zabezpieczone przed chorobami grzybowymi oraz szkodnikami.

MaxiMaize to nie tylko odmiana, to także duży projekt, w którym połączono siły dwóch firm: Syngenty oraz Claasa. Czego dotyczy ta współpraca?

Tomasz Kozubski: Rzeczywiście jest to duży projekt, który ma za zadanie dostarczyć innowacyjne rozwiązanie dla polskiego rolnictwa. Projekt MaxiMaize to połaczenie specjalnie wyselekcjonowanej mieszaniny topowych odmian kukurydzy z grupy Powercell, które zagwarantują wysoką jakość oraz stabilność plonowania. Aby przygotować zbierany plon do optymalnej kiszonki, zbiór musi zostać przeprowadzony profesjonalną sieczkarnią, jaką jest Claas Jaguar wyposażony w technologię Shredlage. Dzięki czujnikowi NIR w sieczkarni Claasa mamy możliwość precyzyjnego pomiaru składu zbieranego plonu. W Projekcie MaxiMaize testowana jest nie tylko odmiana MaxiMaize SY 250 E, lecz także poszczególne komponenty przyszłych mieszanek pod szyldem MaxiMaize. To już drugi sezon projektu MaxiMaize, który będzie kontynuowany w kolejnych sezonach.

Jak prezentują się tegoroczne wyniki zbioru mieszaniny MaxiMaize SY 250 E w ramach wspólnego projektu z firmą Class Polska?

Małgorzata Srebro: W tym sezonie odmiana MaxiMaize SY 250 E była testowana w 5 lokalizacjach charakteryzujących się odmiennymi warunkami glebowymi oraz przebiegiem pogody w trakcie sezonu wegetacyjnego. Uzyskane wyniki potwierdziły jej stabilność plonowania, a co za tym idzie – pewny plon niezależnie od warunków panujących w danym regionie. Warto wspomnieć, że w lokalizacjach testowych sprawdzamy także komponenty przyszłych mieszanek, aby w przyszłości móc zaoferować rolnikom kolejne odmiany po szyldem MaxiMaize.

Na początku krótko porozmawialiśmy o odmianach, ale oprócz odmian ważne jest także to, jak będzie przygotowany materiał siewny. Czym będzie on w tym roku zaprawiony i co zapewnia taka ochrona?

Marcin Wojtowicz: Tak, jak już wcześniej wspomniano, odmiana MaxiMaize SY 250 E ma pełen pakiet zaprawowy Elevation Plus – pełne zabezpieczenie siewek przed chorobami grzybowymi m.in. Vibrance 500 FS oraz przed szkodnikami Force 20 CS, a także repelent chroniący nasiona przed żerowaniem ptaków. Warto wspomnieć, że Vibrance 500 FS zapewnia ochronę fungicydową z dodatkowym efektem sedaksanu, który wg badań prowadzonych przez UP w Poznaniu zapewnia łatwiejsze znoszenie stresu suszy oraz szybszą regenerację roślin po jej ustąpieniu. Natomiast Force 20 CS chroni uprawę przed szkodnikami, jakimi są drutowce i stonka kukurydziana. Ponadto w sezonie 2022/2023 w wersji zaprawowej Elevation Plus będą dostępne trzy odmiany ziarnowe – SY Calo, SY Talisman oraz SY Fregat.

O plonie kukurydzy w dużej mierze decyduje także dobrze zaplanowana strategia herbicydowa. Jakie wnioski i spostrzeżenia w tym zakresie można wysnuć po tym sezonie? Na jakie rozwiązania będzie stawiać firma Syngenta w kolejnym – 2023 r.?

Marcin Wojtowicz: Wniosków po sezonie dotyczących ochrony przed chwastami można wysnuć kilka. Przede wszystkim sucha wiosna przyczyniła się do słabszej efektywności zabiegów typowo doglebowych, które docelowo wymagały korekty, co nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu rozwiązania działające odglebowo są ważnym elementem strategii zwalczania chwastów w kukurydzy. Na kolejny sezon stawiamy na sprawdzone i popularne środki z naszej oferty – Lumax przedwschodowo (w dawce 3,5-4 l/ha) lub wcześnie powschodowo (szczególnie w przypadku występowania chwastnicy jednostronnej), w dawce 2-2,5 l/ha z dodatkiem nikosulfuronu. A w przypadku zwalczania chwastów powschodowo w nieco późniejszym terminie (od fazy 4. liści) zalecamy Elumis w dawce 1-1,5 l/ha.

Jakie rady i wskazówki ma firma na nowy sezon dla plantatorów kukurydzy? Czy Państwa zdaniem rekordowa powierzchnia uprawy kukurydzy utrzyma się w roku 2023?

Marcin Wojtowicz: Na początku warto odpowiedzieć sobie, jakie czynniki wpłynęły na wzrost powierzchni kukurydzy w Polsce. Przede wszystkim dobre plony na przestrzeni ostatnich lat oraz ogólna opinia o łatwości uprawy tej rośliny. Areał kukurydzy dynamicznie wzrastał, natomiast gdy patrzy się na przyszły sezon, spodziewamy się, że przyniesie on lekkie wypłaszczenie tej dynamiki lub niewielki spadek areału. Na taką sytuację wpływ będzie mieć wiele czynników: plony, ceny nawozów azotowych, koszty suszenia, a także przezimowanie zbóż czy rzepaku.