Tomasz Leszczyński odnalazł swoją rolniczą niszę. Praktycznie cały wyspecjalizowany cykl produkcji nasiennej warzyw odbywa się w gospodarstwie, dzięki czemu nie brakuje w nim szeregu ciekawych rozwiązań technologicznych.

Warzywnicze tradycje

Tomasz Leszczyński to rolnik z okolic Kłodawy w woj. wielkopolskim. W ciekawym, choć wymagającym sąsiedztwie kopalni soli kamiennej prowadzi rodzinne gospodarstwo o powierzchni 120 ha, które oprócz standardowych upraw rolniczych, takich jak pszenica i rzepak, specjalizuje się w niszowym kierunku produkcji - warzyw na nasiona. Na swoich dobrych i średnich glebach klasy IIIa i IIIb pan Tomasz uprawia na nasiona marchew, koper, ogórki, bób, pietruszkę, fasolę karłową i cebulę.

Jak wspomina rodzina pana Tomasza, ten kierunek produkcji gospodarstwo obrało już kilkadziesiąt lat temu, a nasz bohater, młody rolnik, postanowił kontynuować warzywnicze tradycje. Dzięki prowadzeniu tej dość niszowej działalności przez lata gospodarstwo mocno wyspecjalizowało się w produkcji warzyw na nasiona i niemal cały cykl technologiczny odbywa się na miejscu.

W gospodarstwie pana Tomasza koper na nasiona uprawiany jest na ok. 17 hektarach (fot. AK).

Niewiele firm w okolicy specjalizuje się w świadczeniu usług dla producentów warzyw, dlatego większość prac rolnik wykonuje we własnym zakresie. To niejako wymusza posiadanie bogatego parku maszynowego, a produkcja warzyw na nasiona wymaga staranności i profesjonalizmu - w gospodarstwie znajdziemy zatem m.in. szereg maszyn do uprawy roli, maszynę do zbierania kamieni, aż trzy różne maszyny do siewu i sadzenia (siewnik rzędowy, punktowy i sadzarka do bobu), rozrzutnik do nawozów naturalnych i wapna z opcją siewu granicznego.

Mimo iż w gospodarstwie Tomasza Leszczyńskiego nie jest prowadzona produkcja zwierzęca, na swoje pola rolnik aplikuje pomiot kurzy pochodzący z zakupu (fot. AK).

W kwestii zbioru zbioru rolnik również polega na własnym parku maszynowym. Na wyposażeniu gospodarstwa są kombajny: John Deere 1550 WTS, Case IH 2366 AxialFlow, dostosowany do zbioru warzyw na nasiona dzięki systemowi omłotu rotorowego i dodatkowemu hederowi z podbieraczem płachtowym oraz Case IH 1640 AxialFlow, który rolnik planuje w przyszłości wymienić na nowszy, drugi egzemplarz modelu 2366 AxialFlow. Po zbiorach, dzięki gruberowi z nabudowanym siewnikiem możliwa jest jednoczesna uprawa i wysiew międzyplonów.

Heder z podbieraczem płachtowym jest niezbędny do zbioru warzyw na nasiona (fot. AK).

W produkcji nasiennej warzyw kluczowe znaczenie ma to, co dzieje się już po ich zbiorze. Wyposażenie gospodarstwa pozwala na dosuszanie nasion i dokładne ich czyszczenie przy użyciu m.in. wialni i stołu grawitacyjnego. W przypadku niektórych gatunków technologia nie jest jeszcze tak zaawansowana, i np. nasiona bobu wymagają dokładnego, ręcznego sortowania. Cały długi proces kończy pakowanie i profesjonalnie przygotowane nasiona trafiają do odbiorców.

Czyszczenie to jeden z kluczowych etapów w produkcji warzyw na nasiona (fot. AK).

Ma być wydajniej i bezpieczniej

Rolnik kładzie duży nacisk na poprawę wydajności pracy w gospodarstwie. W tym celu postawił na uprawę pszenicy i rzepaku w technologii bezorkowej oraz stale unowocześnia swój park maszynowy. Zdaniem Tomasza Leszczyńskiego precyzja i innowacyjne rozwiązania technologiczne to idealny sposób na produkcję roślinną, która z jednej strony sprosta wymogom Zielonego Ładu, a jednocześnie pozwoli uzyskać wysokie plony o wysokiej wartości, które zadowolą konsumentów.

Na wyposażeniu gospodarstwa jest sześć ciągników, z czego dwa wspierane przez nawigację z systemem kontroli jazdy równoległej marki John Deere.

Rolnik chętnie wykorzystuje w swoich maszynach systemy nawigacji (fot. AK).

Dla zapewnienia większej precyzji wykonywanych zabiegów ochrony roślin nawigacja jest wykorzystywana również w samojezdnym opryskiwaczu o pojemności 4000 litrów i belką o szerokości 36 m.

Duży samojezdny opryskiwacz dzięki wykorzystaniu nawigacji daje dużą precyzję ochrony roślin (fot. AK).

Ciekawą maszyną na wyposażeniu gospodarstwa jest pielnik herbicydowy, który pozwala na stosowanie herbicydów nieselektywnych w międzyrzędziach w uprawach warzywniczych z dużą precyzją i przy obniżonym zużyciu preparatów. Precyzję w stosowaniu nawozów mineralnych zapewni natomiast nowy nabytek pana Tomasza, jakim jest rozsiewacz nawozów KvernelandExacta TL Geospread, który może rozsiewać na szerokość do 36 m, pozwala na kontrolę sekcji i siew graniczny.

W gospodarstwie zamontowane są dwie instalacje fotowoltaiczne, a produkowany prąd wykorzystywany jest do pracy wszystkich maszyn w gospodarstwie.

W tak wyspecjalizowanej produkcji nasiennej pozyskiwanie własnego prądu to konieczność (fot. AK).

Mimo coraz bardziej zaawansowanych technologii wciąż nie jesteśmy w stanie uchronić się w pełni przed skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych. By ochronić się przed następstwami ewentualnej suszy, rolnik wprowadził na części areału, na działkach w pobliżu siedziby gospodarstwa, system nawadniania - rurociąg współpracujący z deszczownią IrTec.

Dzięki nawadnianiu rolnik chroni się przed obniżką plonów w warunkach suszy (fot. AK).

Z innowacyjności trzeba korzystać

Tomasz Leszczyński chętnie korzysta z możliwości, jakie daje nowoczesna technika i chętnie czerpie zarówno z rodzinnych tradycji, jak i innowacyjnych rozwiązań. Rolnik nie zwalnia tempa i wciąż planuje nowe przedsięwzięcia - najbliższym ma być budowa magazynu zbożowego. Chętnie współpracuje z lokalnym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, jak i jednostkami naukowymi.

Za swoją rolniczą działalność Tomasz Leszczyński został już kilkukrotnie nagradzany (fot. AK).

Specjalizacja i kompleksowość produkcji oraz wdrażane nowoczesne i zrównoważone technologie zostały wielokrotnie docenione. Bohater naszego reportażu został laureatem plebiscytu na Rolnika Roku Powiatu Kolskiego 2020, Wielkopolskiego Rolnika Roku 2021 oraz otrzymał wyróżnienie w organizowanym przez KRUS konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021.

Czy kolejnym laurem w kolekcji Tomasz Leszczyńskiego będzie tytuł Innowacyjnego Farmera 2022? O tym przekonacie się już niedługo, na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022 27 października w Jachrance. Zapraszamy!