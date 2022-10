Bartosz Darosz gospodaruje na 290 hektarach położonych w powiecie świdwińskim w woj. zachodniopomorskim. W swoim gospodarstwie prowadzi produkcję roślinną. Uprawia ziemniaki, rzepak, pszenicę, jęczmień browarny i żyto. Na polach występują głównie gleby IV i V klasy bonitacyjnej. Jakie innowacje stosuje w swoim gospodarstwie?

Na całym areale prowadzona jest uprawa bezorkowa. Z pewnością innowacyjnym rozwiązaniem jest bezorkowa uprawa ziemniaka. Jak zauważa Bartosz Darosz, taka technologia pozwala na znaczną redukcję kosztów bez spadku plonu. Jednocześnie uprawa bezorkowa pozwala poprawić strukturę gleby, która po uprawie płużnej była silnie narożona na erozję. Dużą uwagę zwraca również na właściwe zagospodarowanie resztek pożniwnych przy pomocy płytko ustawionej brony talerzowej.

Ważnym gatunkiem w gospodarstwie jest ziemniak, fot. farmer.pl

W maszynach stosowanych do uprawy, siewu, sadzenia, nawożenia i ochrony roślin na wyposażeniu jest nawigacja działająca w oparciu o sygnał RTK z dokładnością do 2,5cm. Maszyny są również wyposażone w automatyczne sterowanie sekcjami czy zmienne dawkowanie. Od dwóch sezonów Bartosz Darosz użytkuje nową sadzarkę do ziemniaków, którą przy zakupie skonfigurował specjalnie na potrzeby uprawy bezorkowej.

Sadzarka jest skonfigurowana specjalnie do uprawy bezorkowej, fot. farmer.pl

Planując nawożenie Bartosz Darosz bierze pod uwagę wyniki badań gleb i realne plony, jakie jest w stanie uzyskać, licząc średnią z ostatnich kilku lat. Od kilku sezonów ogranicza nawożenie mineralne, stosując alternatywne źródła składników pokarmowych. Nawozi uprawy pofermentem, podłożem popieczarkowym czy nawozem na bazie popiołu ze słomy. Dba również o uregulowane pH gleby. W kwestii ochrony roślin zwraca uwagę na progi szkodliwości i przeprowadza zabiegi tylko wtedy, gdy są niezbędne.