Monika Szymańczak-Siemiątkowska wraz z mężem i rodzicami gospodaruje na Mazowszu, w Michrowie (powiat grójecki; gmina Pniewy) – miejscowości leżącej 40 kilometrów od centrum Warszawy. Gospodarstwo ma długą tradycję rodziną – wcześniej gospodarowali tutaj rodzice pani Moniki, dziadkowie i pradziadkowie. Jest stosunkowo niewielkie (liczy niespełna 6 ha), ale kompaktowe, ekologiczne i – jak zapewnia gospodyni – samowystarczalne. Jakość gleby również nie rozpieszcza, ale Siemiątkowscy świetnie sobie radzą z ekologiczną uprawą gleb klasy V i VI. Postawili na rolnictwo zrównoważone, ekologię i bioróżnorodność. I to się sprawdza.

Monika Szymańczak-Siemiątkowska została nominowana w II edycji konkursu Innowacyjny Farmer w kategorii produkcja roślinna, ponieważ główną gałąź produkcji gospodarstwa stanowi ekologiczna uprawa owoców: malin czerwonych, czarnych i żółtych, jabłek, minikiwi, gruszek, winogron, czereśni, jeżyn, śliwek, aronia i wielu innych.

Podstawowe uprawy Moniki Szymańczak-Siemiątkowskiej to: maliny, jabłka i minikiwi (fot. AKam)

Razem z kukurydzą na paszę, ziołami (tymianek, mięta, oregano), pradawnymi zbożami (orkisz, płaskurka, samopsza) oraz warzywami, które gospodarze uprawiają na własny użytek (ziemniak, kabaczek, cukinia, dynia, ogórki, jarmuż, brukselka, kapusta, fasolka), w gospodarstwie jest prowadzonych kilkadziesiąt, a może nawet więcej, gatunków roślin uprawnych. Gospodyni kultywuje dawne, obecnie mało popularne gatunki, dzięki czemu możemy tu spotkać tak rzadkie uprawy, jak: orkisz, płaskurka, samopsza, kosztele, ostropest, nieszpułka czy morwy.

Aronia, pigwowiec i jeżyny to jedne z wielu ekologicznych upraw gospodarzy (fot. AKam)

Imponuje różnorodność upraw. Nawet podstawowe gatunki – jabłka, maliny, winogrona, śliwki czy gruszki – występują w kilku odmianach, wśród których wyróżniają się kosztele, antonówki, stara odmiana spartan, rajskie jabłuszka, winogrona deserowe, na soki i do suszenia, głogi i kilka odmian dzikiej róży – z płatków jednej powstanie konfitura, z owoców innej sok. Widać, że gospodyni lubi eksperymentować – testuje, które uprawy się sprawdzą i do czego można je zastosować. Wszystko ma tu swoje miejsce i nic się nie marnuje.

Pani Monika wśród licznych upraw ma obecnie rzadko spotykane gatunki, jak: ostropest, morwa (tutaj suszona) czy nieszpułka (fot. AKam)

Dzięki różnorodności pracy nigdy nie brakuje – czasem bywa jej nawet za dużo dla czterech osób i dlatego w sezonie bywa potrzeba zatrudnienia kilku dodatkowych pracowników. Jednak wielość gatunków to także szansa, że zawsze jakieś uprawy wydadzą satysfakcjonujący plon.

Cała produkcja roślinna jest prowadzona ekologicznie. Stosowane są jedynie środki ochrony roślin dopuszczone w tego rodzaju produkcji, a często pomocny jest sposób prowadzenia uprawy. Tak np. dzieje się w przypadku winogron, które gospodyni w obronie przed mączlikiem chce poprowadzić wysoko – tak, aby liście i owoce zaczynały się kawałek nad ziemią. Taka strategia ma zapewnić dystans od gleby i jednocześnie zwiększyć cyrkulację powietrza w uprawie, co według obserwacji gospodynie zmniejsza presję szkodnika.

Nawożenie jest całkowicie naturalne. Zapewniają je kompostowniki oraz obornik pozyskiwany od zwierząt gospodarskich utrzymywanych w ramach bioróżnorodności. Doskonałe wyniki potwierdzają np. tegoroczne badania malin przeprowadzone na obecność 230 substancji chemicznych, które wykazały, że uprawa jest czysta.

Jakość jest dla Moniki Szymańczak-Siemiątkowskiej bardzo ważna, ponieważ jak mówi, ma wielu klientów-pacjentów.

– W związku z tym, że się certyfikujemy, nasze owoce i warzywa są bardzo czyste, a także nie używamy substancji konserwujących i prawie wcale cukru, mamy wielu klientów, którzy są jednocześnie pacjentami. To są osoby, które się borykają z cukrzycą, Candidą, chorobami kardiologicznymi, onkologicznymi, alergiami. Jesteśmy ty, co jemy i tak naprawdę gros chorób wynika z tego, co jemy. Klienci wiedzą, że to, co u nas kupią, jest bezpieczne i nie spowoduje komplikacji zdrowotnych, nic ich nie uczuli ani nie wywoła nawrotu choroby – mówi gospodyni.

Gospodarstwo jest tam, gdzie to możliwe, samowystarczalne. Pani Monika innowacyjność rozumie z jednej strony jak wykorzystanie usprawnień technicznych oszczędzających czas i siły, a z drugiej – nieco przewrotnie – jako powrót do tradycji, rolnictwo zrównoważone i produkcję ekologiczną. Dlatego nie stroni od ułatwień np. w postaci maszyn rolniczych, a jednocześnie wykorzystuje naturalne źródła energii, dba o glebę i jakość upraw.

– W ramach innowacyjności łączymy nowoczesność z tradycyjnością. Korzystamy oczywiście z nowoczesnych rozwiązań, które pomagają człowiekowi w życiu, przede wszystkim z tradycji, z tego, czego nas nauczyli dziadkowe i babcie. Dawne jedzenie było bardzo zdrowe, nie zawierało konserwantów ani substancji wspomagających, było czyste. Korzystamy tylko ze szkła, co też jest innowacyjne, ponieważ z każdej strony zalewają nas tony plastiku. Połączenie np. plastiku z kwaśnym sokiem z malin powoduje, że drobinki plastiku przedostają się do soku, a później do naszego organizmu. A to wcale nie jest zdrowe. Cały czas odwołujemy się do tego, co było kiedyś – zarówno w przypadku soków, jak i kiszonek, które były kiedyś kiszone w beczkach, gliniakach czy właśnie w szkle. Za innowacyjne uważamy właśnie to, że idziemy pod prąd, nie jesteśmy sztampowi, pokazujemy inne możliwości. Robimy to i cieszymy się, że rynek nas zauważa, bo nasze produkty są inne niż marketowe. Korzystamy tylko z tego, co u nas rośnie – mówi Monika Szymańczak-Siemiątkowska.