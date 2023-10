Jednym z uczestników konkursu Innowacyjny Farmer 2023 jest Karol Wiśniewski, prowadzący wraz z tatą Romualdem wielkoobszarowe gospodarstwo rolne w woj. kujawsko-pomorskim. Jakie innowacyjne rozwiązania rolnicy zastosowali w swoim gospodarstwie? Na jakie ciekawe inwestycje zdecydowali się w ostatnim czasie?

Gospodarstwo Karola i Romualda Wiśniewskich liczy nieco ponad 1000 hektarów i zlokalizowane jest w gminie Chełmża w powiecie toruńskim. W strukturze zasiewów znajduje się około 400 hektarów pszenicy ozimej, 200 hektarów rzepaku ozimego, 150 hektarów buraka cukrowego, 150 hektarów kukurydzy na ziarno, 100 hektarów ziemniaka frytkowego i chipowego oraz 25 hektarów buraka ćwikłowego. Jeśli chodzi o jakość gleb, przeważa III i IV klasa bonitacyjna.

Stawiają na magazynowanie plonów

Już z daleka na terenie gospodarstwa zwracają uwagę potężne magazyny zbożowe, uruchomiona w 2019 roku suszarnia o wydajności 300 ton mokrej kukurydzy na dobę, a także wybudowana w 2015 roku przechowalnia mieszcząca 4,5 tysiąca ton ziemniaka i buraka ćwikłowego we w pełni automatycznie kontrolowanych warunkach. Warto podkreślić, że na terenie gospodarstwa znajduje się własne laboratorium, umożliwiające badanie parametrów zbieranych plonów.

Jak mówi Karol Wiśniewski, wszystkie płody rolne, poza burakami cukrowymi, trafiają z pola do własnych magazynów. Nie zmieściłyby one wszystkiego, ale gospodarka magazynowa jest dobrze rozplanowana i przykładowo ziarno kukurydzy po wysuszeniu trafia do hali, w której wcześniej składowany był rzepak, który do tego czasu zostaje zawsze sprzedany. Wspomnianej kukurydzy w magazynach rodziny Wiśniewskich mieści się aż 16 tysięcy ton. Co ciekawe, w pryzmach zboża zaobserwować można systemy wentylacyjne, które usuwają ciepłe i wilgotne powietrze z głębszych warstw złoża, minimalizując straty magazynowe.

Własne laboratorium do badania parametrów płodów rolnych, fot. Maciej Sacha

Rozwiązania rolnictwa precyzyjnego

Rolnicy dużą wagę przywiązują do rozwiązań rolnictwa precyzyjnego. Na szczycie wspomnianej wcześniej suszarni zamontowana jest antena systemu RTK, zapewniającego nawigację maszyn z dokładnością do 2 cm. W nawigację wyposażone są nie tylko maszyny samojezdne, ale też sadzarka do ziemniaków, w przypadku której nawigacja ma za zadanie korygowanie toru jazdy maszyny ciągniętej przez ciągnik.

Na podstawie zdjęć satelitarnych, badań zasobności gleby czy mapowania plonu, stosowane jest w gospodarstwie zmienne nawożenie i zmienna dawka wysiewu, a opryskiwacze wyposażone są w automatyczne sterowanie sekcjami. Na polu za gospodarstwem zwraca uwagę nowoczesna stacja meteo, uruchomiona w sierpniu bieżącego roku. Nie jest to pierwsze takie urządzeniu u Państwa Wiśniewskich. Poprzednia stacja meteo odmówiła dalszej współpracy po 15 latach i została zastąpiona nowym modelem.

