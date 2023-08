Jednym z kandydatów na Innowacyjnego Farmera 2023 w kategorii Produkcja Roślinna jest Filip Chromczak. Młody propagator uprawy bezorkowej, który z powodzeniem wdraża ten system w swoim gospodarstwie. Skupiając się na glebie poprawił uzyskiwane plony roślin, ale także udało mu się zmniejszyć koszty produkcji. Rolnik stawia na rozwój, nieustannie modernizując swój park maszynowy.

W połowie lipca odwiedziliśmy gospodarstwo zgłoszone do konkursu Innowacyjny Farmer 2023 r. Wraz z rodziną prowadzi je Filip Chromczak, rolnik z woj. lubelskiego. Siedziba gospodarstwa mieści się w powiecie lubelskim, w gminie Niedrzwica Duża.

Na 50 ha rolnik zajmuje się produkcją roślinną. Uprawia pszenicę ozimą, rzepak ozimy, groch i kukurydzę. Dużą rolę w płodozmianie odgrywają także międzyplony jak: facelia, groch, czy gryka. W gospodarstwie dominują gleby sprzyjające produkcji – głównie klasy 3 a i b.

Pasja i modernizacja ku poprawie efektywności gospodarstwa

Gospodarstwo przez lata praktykowało tradycyjną uprawę płużną. 5 lat temu podjęto decyzję o zmianie systemu uprawy, na obecnie praktykowaną metodę bezorkową. Wówczas w suchym roku plony wypadły znacznie korzystniej, niż porównawczo w systemie płużnym. Rolnik poszedł za ciosem i od tamtego okresu po rzepakach i kukurydzy, rośliny następcze uprawiał bezorkowo. Rok później zdecydował się na kolejne eksperymenty i rozpoczął uprawę pasową w rzepaku, co według jego obserwacji, wpłynęło na podwyższenie plonowania.

Gospodarz dużą wagę przywiązuje do stanowiska swojej pracy, czyli gleby. Kładzie duży nacisk na regularne badania gleby i utrzymanie jej odczynu na odpowiednim poziomie. W gospodarstwie badany jest także poziom zawartości azotu mineralnego. Zdaniem pana Filipa - pozwala to na bardziej precyzyjne nawożenie i zmniejszenie dawek tego składnika średnio o 25-30%.

Zmiana systemu uprawy wymagała także wymiany i dostosowania sprzętu. W tym celu rolnik zakupił ciągnik John Deere 7810, przeznaczony głównie pod agregat do uprawy pasowej - Szewera Strip master 301. Również nowy nabytek to brona talerzowa i opryskiwacz. W tym roku pan Filip stara się o dotację z programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” i planuje dalej unowocześniać swoje gospodarstwo.

Innowacje w produkcji, do których przekonuje się coraz więcej gospodarstw

Zmiana systemu uprawy przyniosła zamierzony cel w gospodarstwie Filipa Chromczaka. Jak wskazywał, wdrażane innowacje pozwoliły na poprawę struktury gleby i przede wszystkim gospodarki wodnej – lepsze zatrzymywanie wody w glebie, czy ograniczenie problemu z zastoiskami wodnymi, a także bardziej stabilne plonowanie.

Odkąd pan Filip sam zaczął uprawę bezorkową, przekonało się do niej wielu rolników z okolicy, u których gospodarz świadczy usługi rolne - od siewu, aż po zbiór. W celu usprawnienia pracy, w przyszłości gospodarz planuje zakup nawigacji do precyzyjnego prowadzenia maszyn, co pozwoli również na podniesienie jakości świadczonych usług.

Partner główny konkursu:

Syngenta Polska

#AmistarGoldMax

#eSklepSyngenta

Partner konkursu:

Agrosimex