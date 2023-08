Jednym ze sposób, który wpływa na podniesienie zasobności gleby w próchnicę, jest nie tylko regulacja odczynu gleby, przyorywanie słomy czy uprawa międzyplonów, ale też i przestawienie się na tzw. bezorkę. W systemie uproszczonym Dawid Obojski widzi same plusy i innowacyjność w swoim gospodarstwie.

Pod koniec lipca w ramach konkursu Innowacyjny Farmer 2023 gościliśmy na Mazowszu w gospodarstwie Dawida Obojskiego.

Rolnik w 80 proc. powierzchni gospodarstwa przestawił się z uprawy płużnej na uproszczoną.

Dawid Obojski wraz z żoną Katarzyną prowadzi w miejscowości Lubumin, w gminie Nasielsk na Mazowszu w sumie 60 ha gospodarstwo. Z czego 45 ha to własność, a 15 ha - dzierżawa.

Skupia się na produkcji roślinnej, od uprawy zbóż, po rzepak, kukurydzę, a na łubinie i koniczynie kończąc. Te dwa ostatnie gatunki, zarówno łubin wąskolistny, jak i koniczyna czerwona to plantacje nasienne, które podlegają m.in. ocenie polowej, czyli sprawdzeniu czy plantacja spełnia wymagania w zakresie wytwarzania materiału siewnego.

Gospodarstwo Dawida Obojskiego

Rolnik gospodaruje na glebach mozaikowatych, od klasy III do VI, ze znaczną przewagą tych słabszych stanowisk, również lekkich. Jego zdaniem to właśnie gleba jest bazą, od której wszystko się zaczyna i dlatego trzeba o nią szczególnie pielęgnować. Stąd wykonuje systematycznie badanie gleby, wapnuje ją i dba, aby była cały czas w dobrej kulturze. Co prawda nie stosuje nawozów naturalnych, ale od lat zawsze po zbiorach zostawia słomę na przyoranie, a także od lat wysiewa międzyplony. W ten sposób chroni glebę przed erozją, ale też przyczynia się do zwiększenia próchnicy i dodatkowo zwiększa jej pojemność chłonną w wodę, co widać zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy na terenie panowała susza.

Dawid Obojski prowadzi plantację nasienną m.in. koniczyny czerwonej, którą też uprawia bezorkowo, fot. M. Tyszka

Jak sam mówi, innowacyjnością w jego gospodarstwie jest wprowadzenie na powierzchni blisko 50 ha uprawy uproszczonej, która pozwala zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale też i czas, jak również zachować wilgoć w glebie, z którą w ostatnich latach nie tylko na Mazowszu, ale i w całej Polsce jest kłopot. Tego typu rozwiązanie nie jest jego zdaniem jeszcze popularne w regionie w którym gospodaruje, dlatego praktyki uczył się od znajomych z innych rejonów Polski. Finalnie jest bardzo zadowolony z tego systemu.

Bogaty park maszynowy

Dzięki korzystaniu z dofinansowań rolnik zmienił park maszynowy i tym samym przestawił się w dużej mierze z typowej uprawy płużnej na bezorkę. Jak mówi, próby tego typu działania były wykonywane już od kilku lat, ale na mniejszą skalę.

Dawid Obojski w ostatnich latach rozwiną park maszynowy z myślą właśnie o uprawie bezpłużnej. Co się w nim znajduje? Trzy ciągniki rolnicze marki Case o mocy 80 KM, 140 KM i 150 KM. Ten ostatni wyposażony w urządzenie GPS pozwalające bardzo precyzyjne wykonywanie poszczególnych zabiegów agrotechnicznych oraz mapowanie pól. Bezorkowy system uprawy prowadzony jest za pomocą kultywatora Pottinger Synkro 3030 z nabudowanym siewnikiem poplonowym Pottinger Tegosem do płytkiego wzruszenia gleby i wstępnego wymieszania resztek pożniwnych (ściernisko i słoma) tuż po zbiorach przy jednoczesnym wysiewie poplonów oraz do głębokiej uprawy poprzedzającej siew roślin w plonie głównym.

W celu polepszenia stosunków wodno- powietrznych poprzez rozluźnienie głębszych warstw gleby wykorzystywany jest głębosz Kret. W szczególności pod uprawę rzepaku ozimego.

Zestaw do uprawy uproszczonej, fot. M. Tyszka

Siew nasz farmer wykonuje za pomocą zestawu do siewu bezpośredniego, czyli krótkiej kombinacji talerzowa Pottinger Fox z siewnikiem talerzowym Pottinger Vitasem Add z kołami dogniatającymi który pozwala na zapewnienie roślinom bardzo dobrych warunków do wzrostu i rozwoju.

Do rozdrobnienie masy roślinnej i pozostawienia w postaci mulczu z poplonów, pierwszego pokosu koniczyny oraz ścierniska po zbiorze kukurydzy wykorzystywana jest kosiarka bijakowa Muthing.

Technologia pomagająca w pracy

Zabiegi chemiczne wykonywane są opryskiwaczem wyposażonym w komputer, który utrzymuje dawkę cieczy roboczej nie zależnie od prędkości jazdy. W ten sposób rolnik precyzyjnie i efektywnie może wykonać zabiegi ochrony, bez strat i lepiej korzystając z ostatnio coraz krótszych tzw. okien pogodowych, zwłaszcza w okresie wiosennym.

Do rejestracji wszystkich zabiegów wykorzystywany jest automatyczny system do pełnej rejestracji procesów roboczych i dokumentacji – Farmnet 365Active, która pozwala również zaoszczędzić czas i daje dużą wiedzę o gospodarstwie, o historii pola, wykonywanych zabiegach. Pozwala to w pełni na bieżąco monitorować przebieg i kontrolować czas wszystkich wykonanych prac polowych w gospodarstwie. Wyliczyć dokładnie koszty uprawy, a także precyzyjnie i świadomie prowadzić gospodarstwo.

Dawid Obojski chętnie udziela się też społecznie. Od ponad dwudziestu lat jest sołtysem, więc sprawy rolników i wsi, nie są mu obce. Poza tym działa też w strukturach Mazowieckiej Izby Rolniczej, uczestniczy w konferencjach i targach. Współpracuje z Centrum Doradztwa Rolniczego.

Rolnik kontroluje wilgotność płodów rolnych podczas zbioru, fot. M. Tyszka

Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dlatego na koniec dnia bardzo ważna jest dla niego opłacalność produkcji. Choć czasy są trudne to rolnik patrzy z optymizmem w przyszłość i planuje nadal się rozwijać.

Czy uda się gospodarzowi zdobyć tytuł Innowacyjnego Farmera 2023?

O tym przekonamy się jesienią, 14 listopada podczas Gali, która jest zwieńczeniem Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, na którą serdecznie Was zapraszamy. Śledźcie nas na farmer.pl i poznajcie pozostałe zgłoszone do konkursu gospodarstwa.

Partner główny konkursu:

Syngenta Polska

#AmistarGoldMax

#eSklepSyngenta

Partner konkursu:

Agrosimex