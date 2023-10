To gospodarstwo udowadnia, że na dużym areale można połączyć produkcję wydajną i zrównoważoną i nie bać się nowinek. Właśnie dzięki takim rolnikom jak Agnieszka i Roman Życińscy na naszych stołach nie brakuje żywności wysokiej jakości, bezpiecznej i po prostu "naszej", rodzimej.

Produkcja wśród malowniczego krajobrazu

Państwo Agnieszka i Roman Życińscy biorą udział w konkursie Innowacyjny Farmer 2023 w kategorii Produkcja Roślinna. Gospodarstwo uczestników zlokalizowane jest na pagórkowatym terenie w pobliżu Gór Świętokrzystkich, w powiecie ostrowieckim (woj. świętokrzyskie).

Z całkowitej powierzchni gospodarstwa, liczącej 690 ha, zdecydowana większość (ok. 630 ha) to grunty orne, zaś pozostałą część areału zajmują trwałe użytki zielone. Na gruntach ornych prowadzona jest głównie polowa produkcja roślinna, zaś główne uprawy to rzepak ozimy, pszenica ozima, buraki cukrowe, jęczmień jary browarny, soja, cebula, łubin. Dodatkowo ok. 20 ha zajmuje sad leszczynowy.

Gleby w gospodarstwie państwa Życińskich stanowią przekrój przez wszystkie klasy bonitacyjne - od I do VI. Najwięcej, bo ponad 500 ha, jest jednak lepszych gleb klas I-IIIb. W większości pola uprawne stanowią zwarte kompleksy o powierzchni powyżej 10 hektarów. Najdalej oddalone grunty położone są ok. 40 km od siedziby gospodarstwa.

Rolnicy w swoim gospodarstwie uzyskują wysokie plony, sięgającej 10+ t/ha pszenicy ozimej, 4,5+ t/ha rzepaku ozimego, 7,5 t/ha jęczmienia browarnego, 75+ t/ha buraków cukrowych. To zasługa nie tylko dobrych gleb, ale w dużej mierze także wdrażanych nowatorskich i zrównoważonych rozwiązań, o których więcej w dalszej części tekstu.

Zrównoważone rolnictwo daje efekty

Państwo Życińscy w swoim gospodarstwie przywiązują wagę do plonowania i wyników finansowych działalności. Poszukują sposobów, które przyczynią się do poprawy produkcyjności, lecz nie kosztem nieproporcjonalnie zwiększonych nakładów.

- Chodzi o to, by produkować wydajnie, nowoczesnymi technologiami, z dbałością o produkt - podkreśla Roman Życiński.

By osiągnąć swój cel gospodarze chętnie testują nowinki i wdrażają do praktyki alternatywne rozwiązania. Od wielu lat udoskonalają strategię nawożenia upraw. Wykorzystują nawozy wzbogacone m.in. o mikroorganizmy, aminokwasy czy wyciągi z alg, a od niedawna testują wgłębne podawanie nawozów przy uprawie pasowej.

- Od połowy lat 2000. stopniowo odchodziliśmy od stosowania nawozów fosforowych w klasycznych formach. Podstawowy schemat nawożenia opiera się na rzędowym podsiewie niewielkiej startowej dawki nawozu PK 10-16 w ilości 100 kg/ha w momencie siewu oraz powschodowego zastosowania nawozu PK 8-17 w dawce 150 kg/ha, wzbogaconego o kompleks mikroorganizmów. W rzepakach i buraku podawana jest dodatkowa dawka potasu. Obecnie testujemy możliwości ograniczenia ilości stosowanych nawozów azotowych na rzecz rozwiązań mikrobiologicznych, a także zasadność podsiewu niewielkich dawek fosforu (20-30 kg P 2 O 5 ) wgłębnie w uprawach w systemie strip-till - tłumaczy Roman Życiński.

Dawki nawozów azotowych ustalane są w oparciu o mapy zmiennego dawkowania, tworzone na podstawie map plonów i współczynnika LAI. Zabiegi dokarmiania dolistnego oprócz standardowych nawozów makro- i mikroelementowych wzbogacane są o dodatki preparatów mikrobiologicznych i krzemowych.

W ochronie roślin rolnicy również wykorzystują rozwiązania biologiczne, np. biopestycydy z Coniothyrium minitans i Trichoderma spp. Ochrona herbicydowa buraków cukrowych oparta jest na tzw. mikrodawkach, co według rolników daje najlepsze efekty w zakresie zwalczania chwastów. Państwo Życińscy w ochronie fungicydowej roślin w miarę możliwości redukują dawki o ok. 20 proc. w stosunku do zaleceń, wspomagając jednocześnie rośliny nawozami dolistnymi i biostymulatorami. Pomimo ograniczania dawek środków ochrony roślin gospodarzom udaje się utrzymywać wysoką skuteczność zabiegów. Dzięki dwóm stacjom pogodowym możliwe jest tworzenie modeli chorobowych dla buraków i cebuli, co ułatwia skuteczną ochronę upraw.

To, co najlepsze z nowoczesnych rozwiązań

Państwo Życińscy starają się sukcesywnie wdrażać w swoim gospodarstwie nowe rozwiązania technologiczne, które ułatwiają produkcję i poprawiają jej wyniki. Wśród ostatnich udoskonaleń można wymienić m.in. montaż stacji pogodowych, dzięki którym możliwe jest opracowanie modeli chorobowych dla roślin uprawnych. Warto także zwrócić uwagę na specjalizację i troskę o jakość uzyskiwanych surowców, czego przykładem jest przechowalnia cebuli, której komory przechowalnicze wyposażone są w automatyczny system kontrolno-pomiarowy.

Rolnikom nie są obce zagadanienia rolnictwa precyzyjnego. Ciągniki wyposażone są w nawigacje systemem prowadzenia równoległego i bazujące na sygnale RTK. W optymalnie dopasowanym do potrzeb gleby i roślin stosowaniu agrochemikaliów pomagają systemy zmniennego dawkowania nawozów i opryskiwania z kontrolą sekcji.

Gospodarze korzystają z oprogramowania wspomagającego decyzje Xarvio Field Manager, gdzie oprócz historii agrotechnicznej pól służy danymi z map zasobności gleby, map plonu, map biomasy, pomiary indeksu LAI. Dzięki stosowanym narzędziom zabiegi nawożenia i ochrony roślin nie są wykonywane bezcelowo, a dawki nawozów i środków ochrony roślin precyzyjnie dopasowane do potrzeb roślin. Gospodarstwo jest również technicznie przygotowane na wdrożenie w najbliższej przyszłości technologii zmiennych norm wysiewu nasion.

Produkcja z poszanowaniem gleby i środowiska

Wydajna produkcja i wysokie plony nie stoją w sprzeczności do dbania o otaczającą przyrodę. Państwo Życińscy wdrażają szereg praktyk związanych z rolnictwem regeneratywnym. Od lat 90. w gospodarstwie uprawiane są międzyplony.

- Międzyplony od lat stanowią ważny element agrotechniki, obecny zarówno na dobrych, jak i słabych kompleksach glebowych. Zaczęliśmy od prostej gorczycy i stopniowo poszerzaliśmy mieszanki o inne rośliny - opowiadają gospodarze.

Od 10 lat w gospodarstwie ograniczana jest płużna uprawa roli na rzecz uprawy bezorkowej oraz pasowej. Całość resztek pożniwnych i słomy pozostaje na polach i wprowadzana jest do gleby jako źródło materii organicznej. Buraki cukrowe wysiewane są w mulcz.

- Orka nie zniknęła jednak całkowicie. Raz na cztery lata wykonujemy ją po zbiorze buraków. Wysiewany po burakach jęczmień jary z przeznaczeniem na słód lepiej rośnie i plonuje po orce. Przy ograniczanych opcjach ochrony chemicznej i pojawiających się wraz ze zmianami klimatu nowych szkodnikach ten zabieg ma też znaczenie fitosanitarne - mówi Roman Życiński.

Rolnicy podejmują działania chroniące glebę przed ugniataniem, m.in. poprzez systematyczne zwiększanie szerokości roboczej maszyn, wykorzystywanie nawigacji, zakup kombajnu wyposażonego w gąsienicowy układ jezdny.

Wdrażane działania przyczyniły się do ograniczenia erozji wodnej i wietrznej, na którą narażone są pola w tej lokalizacji, charakteryzującej się pagórkowatym ukształtowaniem terenu. Państwo Życińscy odnotowali także zwiększenie chłonności gleby i poprawę trwałości agregatów glebowych.

- Pierwsze eksperymenty z uproszczeniami uprawowymi podejmowaliśmy już w latach dwutysięcznych. Skłaniało nas do tego poszukiwanie oszczędności kosztów i czasu i konieczność lepszej organizacji pracy. Stopniowo przechodziliśmy na uprawę konserwującą, nie ideologicznie, lecz na bazie obserwacji i przekonania, że można upraszczać uprawę bez szkody dla plonu. Pozytywne zmiany dla gleby zachodzą powoli, ale różnice są widoczne - opowiadają gospodarze.

Gospodarze brali i biorą udział we wszystkich dotychczasowych programach rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo klimatycznych. Dbają o ochronę cennych elementów krajobrazu i współpracują z okolicznymi pszczelarzami. Nie da się również pominąć prośrodowiskowego aspektu stosowania zmniejszonych dawek agrochemikaliów i wprowadzania rozwiązań biologicznych.