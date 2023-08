Gospodarstwo p. Przemysława Kapki jest przykładem tego, że obok standardowej produkcji można rozwijać swoją pasje, która staje się dodatkowych źródłem dochodu. Pomysł na rozwój gospodarstwa i biznesu przyniosła mała samotna pszczoła – murarka ogrodowa.

W połowie lipca w ramach konkursu Innowacyjny Farmer 2023 gościliśmy na Ziemi Łódzkiej w sadowniczym gospodarstwie p. Przemysława Klapki.

Gospodarstwo realizuje ciekawy projekt związany z hodowlą murarki ogrodowej. Opracowano specjalnie skonstruowane ule, aplikacje mobilną a także urządzenie do serwisowania uli.

Gospodarstwo pana Przemysława Kapki mieści się w powiecie zgierskim w woj. łódzkim. Gospodarz uprawia wiśnie, porzeczkę oraz aronie. Pracuje tu kilka innowacyjnych maszyn przeznaczonych do zbioru owoców, między innymi przerobiony kombajn do malin pozwalający na zbiór wiśni w ruchu ciągłym.

Ciekawostką jest to, że gospodarstwo opracowało innowacyjne rozwiązanie przeznaczone dla sadowników. Gospodarz wraz z bratem Damianem skonstruowali w 2013 roku pierwsze siedlisko dla murarki ogrodowej, natomiast w 2016 roku założyli firmę i rozpoczęto sprzedaż tego siedliska pod nazwą Pszczelinka.pl . Siedlisko to zostało zgłoszone w Urzędzie Patentowym oraz otrzymało ochronę wzoru użytkowego na terenie Polski oraz Europy.

Od 2020 roku realizowany jest nowy projekt związany z murarką ogrodową gdzie poza całkiem nowym siedliskiem (OsmiaBox) stworzono aplikację mobilną do optymalizacji zapylania oraz zarządzania gospodarstwem (BeeGrow). Pozwala to na optymalizację zapylania w gospodarstwach za pośrednictwem digitalizacji. Dzięki temu, można uzyskać wyższe plony owoców od 10 do 30 %. Docelowo aplikacja będzie rozszerzona o kolejne funkcjonalności takie jak np. porównywarkę cen ŚOR.

Serwisowanie uli z murarką

Kolejnym bardzo ciekawym krokiem w tym kierunku jest rozwijanie działalności w zakresie serwisowania uli. Służy do tego specjalnie skonstruowane urządzenie pozwalające na szybką ocenę jakości ula po sezonie oraz szybkie wyeliminowanie wadliwych (np. spasożytowanych) kokonów.

Działalność z murarką ogrodową jest szeroko rozpowszechniona w kraju. Rozwiązanie zostało wdrożone w około 500 gospodarstwach, jak również zadebiutowało już w 5 krajach takich jak: Chorwacja, Bułgaria, Austria, Francja, Włochy. Co roku do pracy z murarką dochodzą nowe uprawy, co pozwala dopasować ofertę do coraz większej liczby sadowników i warzywników.

To nie jedyne innowacyjne rozwiązania z jakich korzysta rolnik. W gospodarstwie stosuje się zbilansowane nawożenie oparte na sukcesywnie wykonywanych badaniach glebowych. Zabiegi ochrony natomiast wykonuje się po szczegółowej lustracji plantacji w oparciu o sygnalizację pojawów patogenów. Gospodarstwo stosuje pułapki feromonowe na przeziernika porzeczkowego oraz nasionnice trześniówkę a także pułapki lepowe. Gospodarz chętnie testuje się także wszelakie rozwiązania biologiczne dostępne dla grupy upraw jakimi się zajmuje.

W swojej działalności gospodarstwo współpracuje z ODR Bratoszewice, SGGW Warszawa czy Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach. Ule wraz z aplikacją są wystawiane na wielu pokazach i targach ogrodniczych.

Pan Przemysław Kapka chętnie dzieli się wiedzą z zakresu murarki ogrodowej i produkowanych uli. O swoich zainteresowaniach opowiada regularnie w social media. Współpracuje również z portalami branżowymi oraz prasą. Chętnie udziela także prelekcji w ramach branżowych wydarzeń czy jako głos merytoryczny w debatach i dyskusjach.

Czy uda się gospodarzowi zdobyć tytuł Innowacyjnego Farmera 2023? O tym przekonamy się jesienią, 14 listopada podczas Gali, która jest zwieńczeniem Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, na którą serdecznie Was zapraszamy. Śledźcie nas na farmer.pl i poznajcie pozostałe zgłoszone do konkursu gospodarstwa.