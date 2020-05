Innvigo: Kłosy pszenicy dobrze ochronione

Pszenica ozima w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Radostowie (woj. pomorskie) jeszcze nie rozpoczęła kłoszenia (stan z 21.05.2020r.). Wkrótce jednak potrzebny będzie zabieg chroniący kłos przed porażeniem ze strony sprawców chorób grzybowych.

Potencjał plonowania tej uprawy w ZDOO w Radostowie można określić jako wysoki. To sprawa m.in. bardzo dobrych gleb, jakie są w regionie, jak również zastosowanych na obserwowanych plantacjach kompleksowych rozwiązań ochrony bazującej na produktach firmy Innvigo. Zdaniem firmowych ekspertów, by nie przekreślić naszych starań, należy dobrze przygotować się do ochrony kłosa w terminie T-3. Jakie substancje czynne i produkty warto zastosować?