IV Krajowe Dni Pola w wielkopolskim Sielinku to także poletka odmianowe. Rolnicy mogą się na nich zapoznać z szeroką gamą odmian oferowaną przez firmy nasienne.

W tym roku na zwiedzających czeka 800 poletek z różnymi odmianami roślin uprawnych. Nawet najbardziej wymagający zwiedzający nie powinni być zawiedzeni bo można znaleźć na nich niemal wszystko co obecnie można uprawiać w naszym kraju, czasem w zaskakujących połączeniach. Jedyne do czego można by się było przyczepić to czasem zbyt lakoniczne opisanie agrotechniki stosownej na poletkach, szczególnie jeśli chodzi o normę wysiewu i wiosenne zabiegi fungicydowe czy stosowane regulatory wzrostu.

Zboża

Tu firmy zaprezentowały wszystko co uprawia się w naszym kraju. Najwięcej miejsca zajmowały oczywiście odmiany pszenicy. Zarówno tej najbardziej popularne czyli ozime ale także jare czy też orkiszowe. Wykłoszone jęczmienie ozime przyciągały oczy rolników i przypominały, że żniwa mamy niemal za pasem. Nie zabrakło szerokiej gamy pszenżyta i żyta. Oczywiście na poletkach można było spotkać też odmiany jare tych gatunków no i nie mogło zabraknąć owsa.

Pyrki

Wielkopolska ziemniakiem stoi więc nie mogło zabraknąć poletek z ziemniakami, począwszy od tych jadalnych skończywszy na odmianach przeznaczonych na skrobię, frytki czy też chipsy.

Rośliny oleiste

Oczywiście tu królował rzepak ozimy, każdy kto uprawia w swoim gospodarstwie tą roślinę mógł na własne oczy porównać różne odmiany i wybrać tą która najbardziej pasuje do jego gospodarstwa. Nie mogło także zabraknąć szerokiej gamy roślin słonecznika. Ciekawostką były poletka założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu z jarymi i ozimymi odmianami lnianki siewnej. Na poletkach nie mogło też zabraknąć lnu.

Szeroka gama strączkowych

Każdy kto interesuje się roślinami strączkowymi mógł obejrzeć całą ich gamę w Sielinku. Począwszy od grochu ozimego no i oczywiście od całej gamy grochów jarych. Nie zabrakło łubinu białego, żółtego i wąskolistnego. Można było także spotkać bobik czy wykę w tym mieszankę wyki kosmatej z pszenżytem.

Rośliny poplonowe i paszowe

Tu dało się zauważyć, że firmy przygotowały się licząc na zwiększone ekoschematami zainteresowanie rolników w tym zakresie. Tu gama oferowanych była tak wielka, że zarówno pszczoły jak i gleba i rolnik mogły znaleźć coś co spełnia ich oczekiwania. Nie zabrakło także mieszanek traw do siewu na gruntach ornych.