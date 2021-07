Jak bezpiecznie przechowywać rzepak?

Obserwowane w bieżącym roku rekordowe ceny rzepaku ucieszyły przede wszystkim tych plantatorów, którzy wstrzymali się ze sprzedażą nasion. Coraz częściej rolnicy decydują się, by „poczekać na cenę”, wówczas jednak płody rolne należy odpowiednio zmagazynować.

Im wyższa wilgotność i temperatura masy nasion, tym krótszy czas ich bezpiecznego składowania.

Oddzielenie zanieczyszczeń organicznych pozwala na wstępne obniżenie wilgotności nasion o kilka procent.

Do długotrwałego przechowywania zaleca się utrzymywanie wilgotności w zakresie 5-7 proc.

Nasiona rzepaku nie należą do najłatwiejszego w przechowywaniu surowca, co wynika z ich podatności na procesy prowadzące do pogorszenia jakości nasion, warunkując ich przydatność dla przemysłu tłuszczowego. Obserwując jednak sytuację na rynku rzepaku, a zwłaszcza tegoroczne bicie rekordów cen, kusząca wydaje się perspektywa przechowania płodów rolnych w oczekiwaniu na satysfakcjonujący zysk.

Dobrze przygotuj magazyn



Przygotowania do przechowywania rzepaku powinny rozpocząć się jeszcze przed jego zbiorem, należy bowiem zadbać o warunki, w jakich nasiona spędzą następne kilka-kilkanaście miesięcy. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z magazynem płaskim (podłogowym) czy silosem, powinny być one czyste i wolne od szkodników. W pierwszej kolejności należy usunąć z nich zanieczyszczenia, np. pozostałości wcześniej składowanego surowca. Bardzo ważnym elementem przygotowania magazynu jest jego dezynsekcja za pomocą oprysków lub świec dymnych. Dobre efekty w tym zakresie daje fumigacja (gazowanie), dzięki której możliwe jest zwalczanie szkodników niezależnie od ich stadium rozwoju oraz dotarcie nawet do trudno dostępnych zakamarków pomieszczenia. W przypadku nasion rzepaku głównymi szkodnikami magazynowymi są roztocze (pajęczaki); oprócz nich między innymi spichrzele i trojszyki z rzędu chrząszczy.



Magazyny podłogowe zwykle służą do krótkotrwałego magazynowania nasion. Do składowania długotrwałego najczęściej wykorzystuje się różnego rodzaju silosy. Magazyny dedykowane do przechowywania rzepaku muszą być odpowiednio wyposażone w sprzęt umożliwiający monitorowanie i regulację warunków panujących w magazynie. Im wyższa wilgotność i temperatura masy nasion, tym krótszy czas ich bezpiecznego składowania, dlatego niezbędna jest możliwość ich kontrolowania. Niezwykle ważnym elementem wyposażenia są wydajne wentylatory – wydajniejsze niż w przypadku przechowywania ziarna zbóż, ponieważ w porównaniu do ziarniaków zbóż nasiona rzepaku są mniejsze, mniejsze są również przestrzenie międzynasienne, co utrudnia przepływ powietrza przez złoże.

Oczyść, wysusz, ochłodź



Nasiona rzepaku bezpośrednio po zbiorze, zwłaszcza w przypadku zbioru jednoetapowego, zwykle nie spełniają warunków koniecznych do ich długotrwałego, bezpiecznego składowania. W pierwszej kolejności zebrany rzepak należy oczyścić. Oddzielenie zanieczyszczeń nieorganicznych (np. piasek, pył), a przede wszystkim organicznych (fragmenty łuszczyn, słomy, uszkodzone i niedojrzałe nasiona rzepaku, nasiona chwastów) pozwala na wstępne obniżenie wilgotności masy nasion o kilka procent. Jednym z wymogów jakościowych względem nasion rzepaku jest zawartość zanieczyszczeń nieprzekraczająca 2-3 procent.



Najważniejszym czynnikiem, wpływającym na trwałość przechowalniczą nasion rzepaku, jest ich wilgotność. Podczas żniw w niesprzyjających warunkach atmosferycznych wilgotność nasion może dochodzić nawet do 20 procent. Ponieważ wysoka zawartość wody w masie składowanych nasion przyczynia się do szybkiego ich pleśnienia, procesu samonagrzewania i psucia, zadaniem rolnika jest obniżenie wilgotności do takiej wartości, by procesy życiowe zachodzące w nasionach ograniczyć do minimum. Wilgotność na poziomie 9 proc. uznaje się za bezpieczną, jednak do długotrwałego przechowywania zaleca się utrzymywanie jej w zakresie 5-7 proc. Szacowany czas bezpiecznego przechowywania nasion rzepaku o wilgotności 9 proc. (przy temperaturze 10°C) to 90 tygodni; podniesienie wilgotności o zaledwie 1 punkt procentowy skraca ten okres do 50 tygodni.



Po wysuszeniu nasiona powinny zostać schłodzone do temperatury 16-18 stopni Celsjusza, przy czym im dłuższy planowany czas składowania nasion, tym bardziej powinno się obniżać temperaturę. Chłodzenie ogranicza bowiem niepożądane procesy zachodzące w złożu i hamuje rozwój szkodników. Przechowywanie nasion do 8 miesięcy wymaga temperatury 10-12°C. Chcąc magazynować je rok, temperaturę powinno obniżyć się do 5-10°C.