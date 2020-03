Jak chronić dalej tegoroczne łany pszenicy ozimej?

Dotychczasowy przebieg wegetacji także odbił swoje piętno na rozwoju roślin zbożowych. Zboża często są nadmiernie zagęszczone i porażone wieloma chorobami. W dalszym prowadzeniu łanów trzeba wykazać się szczególną elastycznością.

W jakiej kondycji jest pszenica ozima na południu Polski? By się o tym przekonać, 03 marca grupa dziennikarzy branżowych spotkała się w Centrum Kompetencji BASF w Pągowie (woj. opolskie), by wspólnie z firmowymi ekspertami ocenić stan i kondycję ozimin.

Podobnie jak w rzepaku, nie notujemy w zbożach żadnych poważnych szkód z tytułu złego przezimowania. Nie oznacza to jednak, że zboża są w idealnej kondycji, choć dużo zależy od jesiennej agrotechniki.

Pszenica w Pągowie wysiana była 27.09.2019r. Ciepła jesień sprzyjała szkodnikom. – Notowaliśmy intensywne naloty głównie mszyc. Dlatego zdecydowaliśmy się na dwukrotny zabieg insektycydem (w fazie szpilkowania pszenicy oraz 22.10.2019r.). Pszenica została odchwaszczona mieszaniną preparatu Pontos w dawce 0,5 l/ha z preparatem na bazie diflufenikanu (500 g/l) w dawce 0,2 l/ha. Zabieg został wykonany w fazie BBCH 12-13 (faza 2-3 liści) – omawiał jesienną agrotechnikę Miłosz Piotrkowski z BASF.

T-0 załatwić na etapie zaprawiania

Niestety dotychczasowy przebieg wegetacji sprzyjał wyjątkowo rozwojowi wielu chorób. W gęstych łanach dominują mączniak prawdziwy zbóż i traw oraz septoriozy.

Na wielu plantacjach notuje się silne porażenie roślin mączniakiem prawdziwym zbóż i traw oraz septoriozą paskowaną liści Fot. A. Kobus

Dlatego w dobie zmian klimatu coraz większego znaczenia nabiera jesienna ochrona fungicydowa zbóż. Można ją realizować na dwa sposoby: na etapie zaprawiania oraz wykonując jesienią zabieg nalistny (w tym przypadku w realizacji tego przeszkodą czasem staje się niesprzyjająca pogoda).

W Pągowie można było zaobserwować skuteczność działania zapraw nasiennych Kinto Plus i Systiva. Na poletkach chronionych obiema zaprawami objawów chorób było zdecydowanie mniej. Systiva bowiem ogranicza rozwój chorób liści i może zastąpić jesienny zabieg T-0, co w tym sezonie odegrało bardzo ważną rolę.

W Pągowie założono doświadczenie z wysiewem pszenicy ozimej zaprawionej Kinto Plus i Systivą w obniżonej normie wysiewu czyli 85% normy (co w efekcie wynosiło 270 ziaren/m2). Fot. A. Kobus

- Dzięki temu wdrażając tą technologię do uprawy zbóż można zmniejszyć nawet o 15 proc. zamierzoną normę wysiewu – przekonywali specjaliści BASF.

W tym też celu W Pągowie założono doświadczenie z wysiewem pszenicy ozimej zaprawionej Kinto Plus i Systivą w obniżonej normie wysiewu czyli 85% normy (co w efekcie wynosiło 270 ziaren/m2).

– Systiva sprzyja zwiększeniu krzewistości roślin, więc obniżenie normy siewu pszenicy wysianej w optymalnym terminie zrekompensuje cześć kosztów poniesionych na zakup Systivy użytej do zaprawiania– przekonywał Rafał Maras z BASF.

Mocne T-1

75 proc. fungicydów na rynku zawiera triazole. Dlatego chociażby rośnie poziom odporności na wiele substancji czynnych z tej grupy fungicydów – mówił Kamil Szpak z BASF. Kurczy się także pula dostępnych triazoli, pod odstrzałem są kolejne. Na przekór wszystkiego pojawia się jednak na rynku nowa substancja z tej grupy, która działa zupełnie inaczej niż stosowane dotychczas triazole. Chodzi o Revisol. Jest on obecny w rozwiązaniu fungicydowym RevyFlex, który polecany jest do zabiegu T-1. Rozwiązanie składa się z dwóch produktów: Revycare (Revysol + piraklostrobina) oraz Flexity (metrafenon). Preparat działa już od 5 st. C. i wykazuje wysoką skuteczność przede wszystkim w zwalczaniu septoriozy paskowanej liści, ale także ogranicza w wysokim stopniu pozostałe choroby bytujące na zbożach w okresie wczesnej wiosny. W tym sezonie trzeba być czujnym i z pewnością jeśli jest taka potrzeba, należy rozważyć wykonanie pierwszego zabiegu fungicydowego wcześniej niż standardowo przystępowano do aplikacji w latach ubiegłych. Do dalszej ochrony przed chorobami na plantacjach intensywnie prowadzonych specjaliści proponują: na zabieg T-2 Adexar Plus , na T-3 Osiris 65 EC.

Bez skracania ani rusz

Rafał Maras, BASF

- Przebieg pogody spowodował, że plantacje zbóż ozimych są bardzo mocno rozkrzewione. Taki stan rzeczy wiąże się z ryzykiem, że obsada źdźbeł kłosonośnych na m2 będzie większa niż optymalna. Pociąga to za sobą trudności w prawidłowej regulacji zbóż ozimych. Jeśli regulacja nie będzie prawidłowo wykonana, może prowadzić do wylegania łanów zbóż w okresie nalewania ziarna – tłumaczył na spotkaniu Rafał Maras, BASF.Optymalnym terminem do wykonania zabiegu regulacji jest faza BBCH 31 (faza pierwszego kolanka), która można przyjść w tym sezonie wcześniej niż zazwyczaj. Do skrócenia źdźbeł specjaliści zalecają preparat Medax Max, który skutecznie działa nawet w warunkach niskich temperatur (od 5 stopni C), a także, w odróżnieniu wielu rynkowych retardantów nie potrzebuje słońca do skutecznego działania.