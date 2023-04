Kukurydza bezpośrednio po siewie jest atrakcyjnym przysmakiem dla zwierząt, zwłaszcza dzików- dzika zwierzyna jest pierwszą przeszkoda po siewie, która istotnie może zredukować jej plon.

Dziki szybko adaptują się do nowych warunków, dlatego ich odstraszanie nie jest łatwym zadaniem

Do dyspozycji mamy m.in. repelenty zapachowe, jednak nie dają one całkowitej pewności ochrony przed dziką zwierzyną

Ogrodzenia - może skuteczne, ale drogie i mało praktyczne

Jak dotąd nie ma uniwersalnej metody, która odstraszałaby dziki i inne zwierzęta leśne z plantacji kukurydzy zaraz po zasiewach. Musimy więc uciekać się do metod ograniczających ryzyko pojawienia się dzikich zwierząt na plantacjach, które niestety są często tylko półśrodkami.

Pewnym sposobem na zmniejszenie ryzyka związanego z obecnością dzików na świeżych zasiewach kukurydzy jest odpowiednie zmianowanie. Dziki bowiem szybko zapamiętują miejsca pożywienia, dlatego też przy monokulturze ryzyko ich obecności na plantacji jest nieco większe. Oczywiście najszybciej zwierzyna leśna pojawia się na stanowiskach w pobliżu lasów, ale też rowów czy terenów bagnistych, które są chętnie uczęszczane przez dziki. Izolacja od takich miejsc jest jednak niemożliwa.

Czasem wspomina się, by takie pola odgradzać. Prawda jest jednak taka, że jest to rozwiązanie mało praktyczne, a co najgorsze - czasochłonne i wymagające sporych nakładów finansowych. Dodatkowo powstaje pytanie: dlaczego to rolnik ma ponosić tak wysoki koszt ochrony przed zwierzętami, które przecież nie należą do niego?

Repelenty zapachowe

Legendarnym już rozwiązaniem jest produkt Hukinol niemieckiej firmy Kieferle. Jest to koncentrat ludzkiego potu. Charakterystyczną cechą jest niezwykle intensywna woń, której - w przypadku kontaktu z ubraniami czy skórą - ciężko jest pozbyć się nawet przez kilka dni (na rynku dostępne są preparaty neutralizujące przykry zapach Hukinolu po niepożądanym kontakcie, np. Anti - Huki). Hukinol co do zasady powinien być nanoszony na gąbkę przymocowaną do słupka, a nasączona powierzchnia powinna zostać zabezpieczona przed opadami deszczu. Gąbki z Hukinolem powinny być stawiane w odstępach 15 - 25 m. W praktyce jednak często spotykamy się z sytuacją, kiedy preparat jest w niewielkich ilościach mieszany z nasionami kukurydzy w siewniku. Jak się okazuje metoda ta również jest dość skuteczna. Jeśli zaś chodzi o długość działania Hukinolu to zabezpiecza on plantację na około dwa tygodnie. Niemniej wszystko zależy od warunków pogodowych - przy silnych opadach deszczu działanie może być krótsze. Po tym okresie - jeśli preparat nanoszony jest na gąbki wokół pola - zabieg powinien zostać powtórzony.

Na rynku dostępne są także inne produkty działające w oparciu o zapach. To m.in. Pest Protect, który odstrasza zwierzynę leśną, a zwłaszcza dziki, poprzez kompozycję zapachów niedźwiedzia oraz m.in. olejków eterycznych. Woń ta, zwłaszcza zapach niedźwiedzia, zmusza dziki do reakcji w postaci ucieczki (oddziaływanie behawioralne - zwierzęta podświadomie wyczuwają zagrożenie i stronią od plantacji). Preparat ten działa nawet do dwunastu tygodni przy normalnym rozkładzie opadów (przy braku silnych i nawalnych deszczy).

Odstraszanie i wsparcie nawożenia w jednym

Oprócz produktów płynnych mamy do dyspozycji rozwiązania oparte o formę granulatu. To np. Wildgranix. Deklarowana długość ochrony to w tym przypadku około 5 tygodni. Oprócz działania zabezpieczającego plantację przed zwierzyną leśną produkt ten stanowi jednocześnie wsparcie dla nawożenia (zawiera magnez, wapń oraz siarkę). Natomiast jeśli chodzi o sposób ochrony to w momencie, kiedy granulat zaczyna się rozpuszczać dochodzi jednocześnie do wydzielania zapachów nieprzyjemnych i nietolerowanych przez zwierzęta. Produkt może być stosowany na całym polu, aczkolwiek raczej aplikuje się go wzdłuż granic, tworząc tym samym pas buforowy mający zabezpieczać świeże zasiewy. Podobnie jak wspomniane wyżej rozwiązanie działają także inne produkty, jak np. Antydzik.

Odstraszanie hukowe skuteczne, ale dziki przyzwyczajają się do tej metody

Oprócz rozwiązań zapachowych zwierzyna leśna jest także odstraszana poprzez działanie na inny zmysł, czyli słuch. Początkowo armatki i inne działania “hukowe” są skuteczne. Niestety dziki stosunkowo szybko przyzwyczajają się do cyklicznych wystrzałów i w pewnym momencie przestają na nie reagować. Niemniej jako wsparcie dla innych rozwiązań - np. w połączeniu z zabezpieczeniem zapachowym - działania odstraszające poprzez m.in. cykliczne wystrzały są jak najbardziej pożądane.

Długie oczekiwanie na wschody korzystne dla dzików

Problem związany z ochroną młodych zasiewów przed dzikami związany jest z kilkoma elementami. Przede wszystkim zwierzęta te szybko adaptują się do nowych realiów. Dodatkowo są już w tej chwili przystosowane do egzystencji blisko ludzi i zabudowań. To wszystko powoduje, że zarówno repelenty zapachowe, jak i armatki hukowe, nie są w stanie całkowicie zabezpieczyć plantacji przed dzikami.

Pamiętajmy także, że dziki niekoniecznie wyjadają znalezione ziarno. Czasem uszkodzenia polegają na wyciąganiu zasianych nasion na powierzchnię (często całych rzędów). Dodatkowym problemem jest długi okres w jakim dziki pojawia się na plantacjach kukurydzy. Z reguły szukają tam pożywienia nawet do początku czerwca, choć największe zagrożenie w początkowym okresie wiąże się z okresem od siewu do wschodów. Z tej też przyczyny długi okres od siewu do wschodów jest problematyczny także ze względu na większe ryzyko uszkodzeń przez zwierzynę