Wachlarz odmian kukurydzy jest na naszym rynku tak szeroki, że nie ma problemu z doborem odmiany pod konkretne potrzeby. Jedną z ważniejszych cech odmianowych jest FAO. Często to właśnie ono decyduje o wyborze danej odmiany.







W Polskich warunkach kukurydza na ziarno o bardzo wysokim FAO sprawdza się w regionach o łagodniejszym klimacie.

W przypadku siewu ozimin po kukurydzy na ziarno trzeba dobrać odmianę, która pozwoli na w miarę optymalny termin założenia nowej plantacji.

Odmiany wczesne na południe Polski

Liczba FAO to wskaźnik mówiący o wczesności danej odmiany. Informuje nas o długości okresu wegetacyjnego niezbędnego do pełnej akumulacji suchej masy w ziarnie. Aktualny podział FAO dzieli odmiany na kilka grup.

- FAO 220 i niższe - odmiany wczesne

- FAO 230 - 250 - odmiany średnio wczesne

- FAO 260 - 290 - odmiany średnio późne

- FAO 300 i wyższe - odmiany późne

Ogólny podział mówi o tym, aby odmiany o wysokim FAO - czyli późniejsze oraz średnio późne - uprawiać raczej w cieplejszych regionach kraju, tj. w Polsce południowej (dolnośląskie, opolskie, podkarpackie, małopolskie - z wyłączeniem pasów górskich). Polska północna, a zwłaszcza północny zachód (warmińsko - mazurskie, podlaskie), to region gdzie zaleca się odmiany wcześniejsze (z grupy wczesnej oraz średnio - wczesnej). W regionach o nieco bardziej surowych warunkach termicznych kukurydza o wyższym FAO poradzi sobie, ale wiąże się to z potencjalnym obniżeniem plonowania oraz wyższą wilgotnością w momencie zbioru - zwłaszcza w latach o niższym nasłonecznieniu i temperaturze. Na południu kraju można próbować nawet odmian późnych z FAO w okolicy 290 - 300. Nie zaleca się jednak ogólnie wysiewu odmian o licznie FAO powyżej 300 na terenie naszego kraju, ze względu właśnie na warunki klimatyczne. Niemniej jest to sztywny podział, a w każdym gospodarstwie odmiana powinna zostać dobrana indywidualnie.

Siew pszenicy po kukurydzy - odmiany średnio wczesne i średnio późne

Jeśli zależy nam na uprawie ozimin bezpośrednio po kukurydzy to zdecydowanie lepiej dobierać odmiany z grupy wczesnej i średnio - wczesnej. W teorii szansa na zasianie zbóż w prawidłowym terminie jest wówczas znacznie większa - choć w praktyce, głównie ze względów meteorologicznych, bywa z tym różnie. Niemniej siejąc odmiany na ziarno o FAO nie wyższym niż 240 - 250 powinniśmy jeszcze spokojnie zasiać zboża ozime (przynajmniej pszenicę, z pszenżytem i żytem może być różnie, a o jęczmieniu raczej możemy zapomnieć, chyba że zbiory kukurydzy uda się wykonać jeszcze we wrześniu). Czasem także odmiany nieco późniejsze pozwalają na siew jesienny zbóż, aczkolwiek ryzyko dużych opóźnień proporcjonalnie wzrasta.

Na późne siewy tylko odmiany wczesne

W gospodarstwach hodowlanych częstą praktyką jest siew kukurydzy po życie na kiszonkę. W takiej sytuacji także zaleca się dobór odmiany o wczesnym FAO. W przypadku siewu w II połowie maja trzeba np. brać pod uwagę odmiany o FAO nie wyższym niż 200 - 210. W skrajnych przypadkach zdarza się, że niektóre gospodarstwa decydują się na siew kukurydzy nawet po wczesnych zbiorach jęczmienia. Tu nie ma mowy już o zbiorze wysokiego plonu - zarówno na ziarno, jak i kiszonkę. Niemniej decydując się na taki krok pod uwagę powinniśmy brać tylko odmiany o ekstremalnie niskiej licznie FAO (zdecydowanie poniżej 200).

Wysokie FAO to lepszy plon potencjalny

Najwyższy potencjał plonowania mają odmiany z grupy średnio późnej i późnej. Tu jednak musimy liczyć się z późniejszym zbiorem, co z kolei przyczynia się do problemów z siewem pszenicy po kukurydzy. Co prawda najlepsze ziarnówki z grupy późniejszej oddają dynamicznie wodę, ale liczby FAO w żaden sposób nie oszukamy - odmiany takie będą potrzebowały więcej czasu na osiągnięcie fizjologicznej dojrzałości. Tak więc jeśli nie spieszymy się ze zbiorem, no i tak nie planujemy na danym stanowisku wysiewu oziminy, to jak najbardziej możemy spróbować odmian bardzo późnych. Jednak jeśli chcemy znaleźć zloty środek pomiędzy jak najwyższym potencjałem plonowania a optymalnym lub minimalnie opóźnionym terminem siewu pszenicy to warto celować w odmiany na granicy średnio wczesnych - średnio późnych (FAO 250 - 270). Tu jednak ponownie wróćmy do kwestii klimatycznej - na północy Polski takim altym środkiem może być bardzie odmiana o FAO 250, a na południu 270.