Już od dłuższego czasu ceny nawozów sztucznych sięgają rekordowych poziomów. Jak stosować je z głową, by zarówno zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin, a przy tym nie obciążać zbytnio portfela? O tym opowiada rolnik z Lubelszczyzny, Wiesław Gryn.

Nawozy, ceny nawozów sztucznych, ich dostępność... Temat ten rozgrzewa do czerwoności rolników i nie ma się co temu dziwić, bowiem odpowiednie podejście do kwestii nawożenia w wielu wypadkach może zadecydować o wypracowaniu satysfakcjonującej opłacalności z uprawy.

O zdanie w temacie efektywności stosowania nawozów zapytaliśmy Wiesława Gryna, rolnika z Zamojszczyzny, gospodarującego wraz z rodziną na 950 ha użytków rolnych.

Obniżajmy dawki z głową

Gospodarz uważa, iż w obecnych warunkach przetrwają ci rolnicy, którzy będą najefektywniej zarządzać nawozami.

- Być może obecna sytuacja, która nas dotyczy doprowadzi do tego, że skończy się wyścig między rolnikami o to, kto uzyskał najwyższy plon, a teraz priorytetem stanie się jak najefektywniejsze stosowanie nawozów – zaznacza Pan Wiesław Gryn.

Gryn przestrzega także przed całkowitym zaniechaniem stosowania nawozów, albo podawania bardzo niskich dawek na poziomie 40-50 kg czystego składnika azotu w pszenicy.

Twierdzi on, iż w pierwszym roku na zasobnych stanowiskach prawdopodobnie uda nam się uzyskać plon na poziomie 6-7 t pszenicy, jednak problem pojawi się w następnych latach.

- Mamy za sobą 3-letnie badanie, gdzie stosowaliśmy jedynie tyle azotu, ile znajdowało się w nawozach wieloskładnikowych tj. ok. 20 kg czystego składnika. Po trzech latach takiego gospodarowania plony naprawdę mocno spadły – wyjaśnia Pan Wiesław.

W przypadku swojego gospodarstwa rolnik stara się nie zmniejszać dawek nawozowych o więcej niż 30 proc. względem lat poprzednich.

- W tym roku zastosowaliśmy ok. 100 kg azotu w czystym składniku na plantacjach pszenicy, gdzie w przeszłości było to średnio 140-150 kg – zaznacza gospodarz.

Minimalizujmy straty azotu

Zdaniem Wiesława Gryna, kluczowy z punktu widzenia efektywności wykorzystania nawozów azotowych jest ich termin stosowania.

- Chodzi o to, by azot w pszenicy, czy rzepaku zastosować jak najwcześniej, wykorzystując wilgoć z zimy. Szacuję, że 50-70 proc. azotu z ubiegłej wiosny poszło nam w gwizdek, bo od 1. marca prawie w całej Polsce obserwowaliśmy suszę i efektywność podanych pogłównie nawozów była bardzo mała – wyjaśnia Gryn.

Dodaje przy tym, byśmy pamiętali, że nawozy są na tyle skuteczne, na ile przemieszczą się w głąb gleby i na ile są możliwe do pobrania przez rośliny.

Zdaniem naszego rozmówcy całkowicie pozbawione sensu jest stosowanie azotu w warunkach głębokiej suszy, bowiem efekt takiej aplikacji będzie żaden.

Pora na nawożenie wgłębne?

Rozwiązaniem, które od wielu lat stosuje na swoich polach gospodarz, a które w ostatnim czasie jeszcze bardziej nabrało na znaczeniu, jest nawożenie wgłębne.

- Pod kukurydzę 100 proc. nawozów podajemy wgłębnie. RSM na głębokość 10-15 cm, a nawozy wieloskładnikowe nawet do 35 cm – zaznacza Wiesław Gryn.

