Głębokość siewu jest tak samo ważnym parametrem, jak obsada. Ziarno, które trafia zbyt głęboko do gleby powoduje liczne problemy, które ciągnąć się mogą na plantacji przez całą wegetację.

Zbyt głęboki siew ogranicza już na początku kluczowe parametry rozwoju roślin

Rośliny nie mogą tracić całej energii na wschody - a tak dzieje się, jeśli trafiają zbyt głęboko do gleby podczas siewu

Dostępność wody jest kluczowa do ustalenia głębokości siewu

Głębokość siewu jest bezpośrednio związana z panującymi warunkami pogodowymi i glebowymi. A w zasadzie ustalenie owej głębokości jest z nimi nierozerwalnie związane. Ziarno musi być umieszczone na tyle głęboko, by po siewie z jednej strony uzyskać dostęp do wody, z drugiej natomiast na tyle płytko, by nie wydłużać niepotrzebnie wschodów. Ustalenie powinno być oparte o kilka czynników.

Przyjmuje się, że aby skiełkować ziarno musi pobrać wodę w ilości około 50 % swojej masy. Co to oznacza w praktyce? Przy MTZ około 45 g na każde tysiąc ziaren przypadać musi na etapie wschodów w przeliczeniu przynajmniej 22,5 g wody. Tak więc ziarno musi trafić w glebę wilgotną albo o przynajmniej minimalnej dostępności wody - ten czynnik w największym stopniu warunkuje głębokość na jaką trafić mają nasiona.

Najlepszą dostępność wody uzyskamy w wierzchnich warstwach po wykonaniu uprawy przedsiewnej. Dlaczego jest ona tak ważna? Zapewnia nam suchą ziemię na powierzchni, dzięki czemu ta nie zakleja redlic, z drugiej natomiast na kilku centymetrach poprawia podsiąk wody. Uprawa przedsiewna ma bowiem zagęścić glebę, a efektem zagęszczenia jest regeneracja naczyń kapilarnych (te odpowiadają za podsiąk wody z niższych warstw gleby).

Przy zbyt głębokim siewie roślina traci energię bezproduktywnie

Generalnie za prawidło głębokość siewu uznać możemy przedział 2 - 4 cm. Tymczasem często siewy odbywają się nawet na 5 - 8 cm. To błąd, który już na starcie znacznie ogranicza plonowanie. Czasem jest to efekt złych ustawień siewnika, a częściej jeszcze nierównej jakości gleby. na mozaikowatych stanowiskach siewnik pracuje inaczej w różnych punktach pola - na lekkich ziemiach może nadmiernie się zagłębiać, co przyczyni się m.in. do zbyt głębokiego siewu.

Rośliny wysiane zbyt głęboko mają problemu już na etapie kiełkowania i wschodów. Na mozaikach wschody mogą być nierówne, a w ogólnym rozrachunku rośliny z głębokiego siewu wschodzą znacznie dłużej. Efektem tego jest duże "zmęczenie" roślin już po wschodach. Zamiast energię przekształcać na rozwój liści to początkowy zapas roślina przeznacza na pokonanie dłuższej drogi od ziarniaka do powierzchni gleby. Zwróćmy uwagę, że różnica w długości wschodów może wynosić nawet kilkanaście dni. Roślina zamiast przebyć drogę 3-4 cm "wędruje" 7-8 cm przy głębokim siewie. Pokonuje więc w takim układzie dwukrotnie dłuższą drogę przeznaczając na to znacznie więcej energii i zgromadzonych w ziarniaku zapasów.

Głębokie siewy pogarszają krzewienie

Dodatkowo rośliny wysiane zbyt głęboko gorzej się krzewią. W skrajnych warunkach proces krzewienia, kluczowy przecież dla finalnego plonowania, może być niemal całkowicie zahamowany. Nie można pominąć także faktu, że z ziarniaków trafiających w glebę na zbyt dużą głębokość wytwarzane są rośliny wątłe, bardzo delikatne i blade - są one podatne w bardzo dużym stopniu na choroby oraz negatywne działanie niskich temperatur. Co gorsza mają gorzej rozwinięty system korzeniowy.

Zbyt płytki siew z kolei może oznaczać gorsze wschody. Ziarniak może nie uzyskać odpowiedniej ilości wody niezbędnej do skiełkowania.

Co do zasady na ciężkich stanowiskach wysiewamy nasiona nieco płycej, natomiast na ziemiach lżejszych minimalnie pogłębiamy siew. W przypadku dużego udziału mozaiki na danym stanowisku nie mamy innego wyjścia, jak tylko "wyśrodkowanie" głębokości - tak czy inaczej ziarno trafiać będzie na różne głębokości w zależności od danego fragmentu pola. A stanowisk silnie mozaikowatych mamy w Polsce przecież bardzo dużo. Grunt, by rośliny mieściły się w przedziale 2 - 4 cm - to najbardziej optymalna głębokość siewu dla każdego rodzaju gleby.