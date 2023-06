Takie wyniki z ostatnich lat przedstawiła Państwa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Kontrola fitosanitarna towarów pochodzenia roślinnego, eksportowanych do krajów spoza Unii Europejskiej to jedno z zadań tej jednostki. Jakie są wyniki za ubiegły rok?

Bo właśnie te dane najbardziej interesują rynek. Ponieważ od wybuchu wojny w Ukrainie i przepływu do nas dużych ilości ziarna z tego państwa, rynek zbóż i eksport, jest szczególnie obserwowany i oceniany.

Czy nastąpił duży wzrost wydanych świadectw?

- W roku 2022 jednostki organizacyjne PIORiN wydały 49 016 świadectw fitosanitarnych. Liczba wydanych świadectw od roku 2015 oscyluje w przedziale od 44 tys. do 67 tys. rocznie. W roku 2022 towary pochodzenia roślinnego, ze świadectwami wydanymi przez PIORiN, były eksportowane do 129 krajów nienależących do Unii Europejskiej. Ponad 75 proc. wydanych świadectw fitosanitarnych dotyczyło eksportu do następujących krajów: Ukraina, Egipt, Białoruś, Indie, Chiny, Kazachstan i Wielka Brytania (łącznie 37 465) – podała Inspekcja.

Jak się okazuje, w ubiegłym roku, w porównaniu z rokiem 2021 największy wzrost ilości wydanych świadectw odnotowano dla Ukrainy (o 4 proc.), natomiast największy spadek dla Białorusi (o 10 proc.).

Liczba świadectw fitosanitarnych, fot. PIORiN

Eksport poza UE – kontrola

Pod względem liczby przesyłek eksportowanych poza UE, skontrolowanych przez PIORiN, na pierwszym miejscu znalazły się świeże owoce, dla których wydano 22 037 świadectw fitosanitarnych na blisko 405 tys. ton, co stanowi ponad 45 proc. wszystkich wydanych świadectw.

- W roku 2022, w porównaniu do roku 2021, zanotowano spadek ilości wydanych świadectw fitosanitarnych dla świeżych owoców (o 6 proc.) i jednocześnie wzrost dla świeżych warzyw i grzybów (o 12 proc.). Ponadto w strukturze asortymentowej eksportu istotne znaczenie odgrywały także świeże warzywa, drewno i wyroby z drewna, rośliny do sadzenia oraz produkty suszone (warzywa, owoce, grzyby, zioła, przyprawy). Udział procentowy świadectw fitosanitarnych wydanych dla zbóż i produktów zbożowych wyniósł tylko 2 proc., ale należy zaznaczyć, że umożliwiły one wyeksportowanie prawie 2 mln ton – podaje PIORiN.

Struktura świadectw, źródło: PIORiN

Okazuje się, że jabłka były eksportowane do 47 krajów spoza Unii Europejskiej (w 2021 r. do 40 krajów), z czego 74 proc. stanowił eksport do Egiptu, Kazachstanu, Białorusi, Indii, gdzie łącznie wyeksportowano prawie 220 tys. ton. W porównaniu z rokiem 2021 największy wzrost eksportu jabłek odnotowano do Kazachstanu (o 6 proc.).