Na Dolnym Śląsku i w południowej Wielkopolsce rozpoczęły się żniwa jęczmienne. Wyniki plonowania dalekie są jak narazie od rekordów. Ceny również...

W poniedziałek małe żniwa na Dolnym Śląsku wystartowały na dość dużą skalę, jednak część plantacji wciąż utrzymuje wilgotność powyżej 15%

Plony z pierwszych zbiorów nie są najgorsze, aczkolwiek do bardzo dobrych wyników sporo brakuje

Plony średnie i dobre

Na początek tradycyjnie koszone są jęczmiona ze słabszych stanowisk. To jednak już kwestia tylko kilku dni, by kombajny pojawiły się w regionie na wszystkich plantacjach jęczmienia.

Wilgotność mieści się w przedziale 12 - 13,5 %. Jeśli chodzi o sam plon to ten jest dość nierównomierny. Są sygnały, że na słabszych stanowiskach, które wczoraj były koszone, jęczmień sypał w granicach 5,5 - 6 t/ha. Niemniej pojawiają się też pozytywne sygnały o trochę lepszych plonach - nieco powyżej 7t/ha. Pojawiają się również informacje o wynikach nawet powyżej 8 t/ha, ale są to sytuacje - przynajmniej jak dotąd - nieliczne. Być może wyniki plonowania będą nieco wyższe na lepszych stanowiskach - są bowiem plantacje, gdzie jęczmień wciąż ma wilgotność w granicach 15 - 16 % i rolnicy czekają ze zbiorami.

Jest szansa, że jęczmień w znacznej mierze "obronił się" w miejscach, gdzie w maju pojawiały się chociażby przelotne deszcze. Na południu Polski opadów było więcej niż na północy, jednak i te pojawiały się lokalnie. Właśnie na plantacjach, gdzie zabrakło wody na wypełnienie ziarna plony będą najsłabsze - ziarno jest tu praktycznie tak lekkie jak owies.

Jęczmień ma to do siebie, że ciężko ocenić nawet orientacyjnie wyniki plonowania wizualnie (choć w sumie dotyczy to wszystkich zbóż i "ważenia" oczyma). Ziarno, choć często duże objętościowo, zwłaszcza z najsłabszych stanowisk, jest lekkie i jako takie nie tworzy masy. Jeden z rolników zwracał uwagę, że na przyczepie na której bezproblemowo mieściło się 12 ton "grubej" pszenicy usypując do pełna jęczmieniem zmieścił zaledwie 8,5 t. Przy czym ziarno pomimo odpowiedniej objętości było właśnie lekkie.

Skupy ruszyły. Jakie ceny?

Jeśli chodzi o ceny skupu to tu również mamy spore rozwarstwienie. Ceny wahają się w przedziale 650 - 750 zł/t za świeżo zebrany jęczmień. Niektóre firmy sprawdzają dodatków gęstość (np przy gęstości poniżej 60 stosowane są czasem potrącenia 15 - 20 zł/t).

Punkty skupowe informują, że są gotowe na odbiór jęczmienia i na chwilę obecną nie będzie problemu z odbiorem. Tu pamiętajmy jednak, że skala zbiorów jest tu znacznie niższa niż w przypadku pszenicy czy pszenżyta, dodatkowo wiele towaru pozostanie w gospodarstwach na cele paszowe. Ewentualne zatory na magazynach mogą pojawić się dopiero poźniej.

Jęczmień dopiero startuje, do rzepaku jeszcze trochę czasu

Żniwa jęczmienne w regionie potrwają zapewne przynajmniej około tygodnia. Tak jak wspominaliśmy niektóre plantacje z mocniejszych stanowisk muszą jeszcze poczekać. Wbrew temu co się ostatnio niejednokrotnie mówi nie są to jednak absolutnie najszybsze małe żniwa w ostatnich latach. Co prawda skala suszy była ogromna, ale w drugiej połowie czerwca lokalnie pojawiały się większe opady deszczu, które odciągały zbiory i finisz dojrzewania. Były już lata, gdy jęczmiona w regionie koszone były po 20 czerwca (wówczas występowały bardzo wysokie temperatury oraz całkowity brak opadów w tym miesiącu).

Do rzepaku jest jeszcze trochę czasu - większość plantacji jest nadal zielona lub co najwyżej seledynowa, a ziarno w łuszczynie w większości wciąż utrzymuje zielone lub lekko brązowe barwy. Żniwa rzepakowe w południowo - zachodniej Polsce, poza nielicznymi przypadkami, raczej nie rozpoczną się wcześniej niż za około dwa tygodnie. Zwróćmy uwagę, że coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to termin "małych żniw" dotyczy na dużą skalę praktycznie tylko jęczmion. O ile jeszcze kilka lat temu zaraz po nich koszone były rzepaki, to teraz rośliny te koszone są tuż przed pszenicą albo nawet jednocześnie z nią (a czasem nawet dopiero po zbiorach zbóż). A do zbioru pszenicy czy pszenżyta w regionie w zdecydowanej większości przypadków jeszcze z pewnością pozostaje około 3 tygodni.