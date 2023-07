Żniwa w pełni ruszyły w znacznej części regionu Podkarpacia i Lubelszczyzny. Koszony jest głównie rzepak, stopniowo rolnicy podchodzą także do zbioru pszenicy. Postęp w pracy nabiera tempa, by zdążyć przed kolejnymi prognozowanymi burzami. Wraz z rosnącym areałem zbiorów, spada również cena za nasiona rzepaku. Jak w przypadku pszenicy?

Minione dni to okres intensywnego postępu prac żniwnych w rejonach południowego wschodu kraju. Wielu rolników spieszyło ze zbiorem chcąc zdążyć przed burzą, która przetaczała się wczorajszej nocy przez region. Kolejne dni również zapowiadają się również deszczowo, co może pogorszyć jakość dojrzewających zbóż. Już teraz obserwowane jest wiele wylegających plantacji, a deszczowa aura to także problem z porastaniem ziarna, czy ryzykiem porażenia kłosów przez choroby grzybowe.

Żniwa rzepakowe w pełni. Jaka jakość nasion?

Rzepak stopniowo schodzi z pól, a rolnicy informują o średnich plonach w granicy 3-3,5 ton z hektara. Na nieco lepszych glebach, przeważnie padają wartości w granicach 4 t/ha. Jeśli chodzi o wilgotność skupy podają różne wartości, najczęściej podawane są normy w granicach do 9%, rzadziej przekraczana jest wartość do 11% wilgotności.

Nasiona z tegorocznych zbiorów mają na ten moment średnie zaolejenie nieco poniżej norm wyznaczanych przez skupy. Przy minimalnej zawartości oleju w nasionach wymaganej na poziomie 40%, średnio firmy skupowe podają przedział od 36% do 41% oleju w nasionach.

Pszenica osiąga gotowość do zbioru

Póki co, zbiory pszenicy to dopiero początek. Wstępnie rolnicy informują, że wilgotność ziaren waha się pomiędzy 12,5-14%, a plony kształtują się od 6-7 t/ha. Sezon dla rozwoju ozimin był dość dobry pod względem rozkładu opadów, więc kto wstrzelił się w termin z ochroną, może spodziewać się dobrych prognoz plonów.

Pszenica z siewu końcem listopada osiąga dojrzałość do zbioru. Ziarniaki są w fazie dojrzałości woskowej twardej (BBCH 87), fot.KM

Na lustrowanej plantacji, pszenica ozima wysiewana była w opóźnionym terminie – ostatni tydzień listopada. Powoli i ta plantacja osiąga dojrzałość do zbioru, choć pojawiają się miejscowo jeszcze zielone kłosy. Ziarniaki są w fazie dojrzałości woskowej twardej (przeważnie BBCH 87), gdzie można je jeszcze przełamać po o silniejszym nacisku paznokcia.

Powoli plantacja osiąga dojrzałość do zbioru, choć pojawiają się miejscowo jeszcze zielone kłosy fot.KM

W ubiegłym tygodniu rejonem Podkarpacia przeszła nawałnica, przez co wiele upraw zbóż uległo wylegnięciu. Z tego co przyznają rolnicy, pojawiające się co kilka dni opady powodują, że ziarno na takich plantacjach już zaczyna porastać. Dodatkowo wysokie temperatury i podwyższona wilgotność powietrza po opadach, to także dobre warunki dla rozwoju patogenów chorobotwórczych. Deszczowa aura sprzyja rozwojowi czerni zbóż, już widocznej na kłosach, a także fuzariozy kłosów. Przy takich warunkach mniej podatne będą zboża z zastosowanym zabiegiem ochronnym T-3 - na kłos.

Ceny za rzepak spadają

Wczorajsze notowania na giełdzie w Paryżu zamknęły się na poziomie 470 euro za tonę rzepaku. Ubiegły tydzień to wzrost ceny, obecnie mamy tendencję przeciwną.

Jak informują nas rolnicy, wczoraj podmioty skupowe podawały ceny na poziomie 1950 zł/t, tak dziś spadły one do wartości 1850 zł/t. Średnie wartości podawane w regionie woj. lubelskiego i podkarpackiego oscylują w granicy 1800-1850 zł/t. Pszenica kształtuje się na poziomie 800-850 zł netto/tonę.