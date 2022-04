Zadaniem zabiegów chemicznej ochrony oraz nawożenia dolistnego roślin jest stworzenie optymalnych warunków do ich wzrostu. Czasami jednak warunki atmosferyczne sprawiają, że efekt stosowania agrochemikaliów jest odwrotny do zamierzonego.

O pracy rolników mówi się, że to produkcja "pod chmurką", zależna w ogromnym stopniu od pogody. Czasem chmurka, czasem mocne słońce, a czasem mróz - to wszystko może wpłynąć na skuteczność i bezpieczeństwo aplikowanych preparatów. Wybrane środki ochrony roślin czy nawozy dolistne charakteryzują się oczywiście różną wrażliwością na pogodę podczas i po zabiegu, co należy sprawdzać na etykietach. Warto znać jednak uogólnione wymagania agrochemikaliów względem najważniejszych czynników atmosferycznych.

Temperatura

Wykonywanie oprysków w temperaturze zbyt wysokiej, za którą przyjmuje się powyżej 25°C, może być ryzykowne, zwłaszcza że wysokim temperaturom towarzyszy zwykle niska wilgotność i silne nasłonecznienie. W takich warunkach krople roztworu szybko odparowują - mogą wówczas nie dotrzeć do liścia i po prostu nie zadziałać. Gdy substancja czynna danego preparatu skrystalizuje się na powierzchni liści, dochodzi do ich poparzeń.

Zbyt niskie temperatury ograniczają skuteczność wykonywanych zabiegów na skutek niedostatecznie szybkiego pobierania i transportu preparatu. Groźne są również przymrozki, jeżeli wystąpią w krótkim czasie po aplikacji agrochemikaliów, przede wszystkim herbicydów oraz regulatorów wzrostu. Efektem takiego postępowania mogą być uszkodzenia roślin, objawiające się zahamowaniem wzrostu roślin bądź żółknięciem końcówek liści. Także zabiegów nawożenia dolistnego nie poleca się wykonywać na krótko przed i krótko po przymrozku.

Deszcz lub jego brak

Silny niedostatek opadów szczególnie negatywnie wpływa na skuteczność herbicydów stosowanych doglebowo, ponieważ w warunkach suszy glebowej pobieranie środka przez chwasty jest ograniczone. Nalistne zabiegi herbicydowe w takich warunkach również mogą nie przynieść spodziewanych efektów, gdyż w okresie suszy liście chwastów pokryte są grubszą warstwą kutykuli, co utrudnia wnikanie substancji czynnych w głąb tkanek. Nawożenie dolistne roślin podczas suszy może natomiast skończyć się uszkodzeniami liści.

Wpływu deszczu na działanie agrochemikaliów nie można ocenić jednoznacznie. Niewielkie opady mogą ułatwić absorpcję herbicydów doglebowych, a w niektórych przypadkach także nalistnych. Jednak w przypadku intensywnego deszczu herbicydy stosowane doglebowo mogą zostać wymyte poza zasięg korzeni chwastów. Nie zaleca się także aplikacji agrochemikaliów na mokre liście. Silne opady następujące krótko po wykonaniu oprysku mogą zmyć preparat, zanim zdąży on zostać pobrany przez roślinę. To, ile minimalnie czasu powinno minąć od zabiegu do opadów, zależy od substancji czynnej danego środka.

Wiatr

Wbrew pozorom warunki zupełnie bezwietrzne nie są idealnymi do wykonywania zabiegów, gdyż mogą doprowadzić do rozproszenia cieczy w atmosferze. Z kolei skutkiem silnych wiatrów jest znoszenie aplikowanych preparatów, co nie tylko obniża skuteczność zabiegu, ale także może spowodować uszkodzenia na plantacjach sąsiednich, które nie były celem zabiegu (ryzyko szczególnie wysokie w przypadku stosowania herbicydów). Wpływ prędkości wiatru na skuteczność i bezpieczeństwo aplikacji w zależności od rodzaju stosowanego środka można w pewnym zakresie modyfikować poprzez dostosowywanie wielkości kropli cieczy roboczej.

Według obowiązującego prawa zabiegów chemicznej ochrony roślin nie wolno wykonywać, gdy prędkość wiatru przekracza 4 m/s.