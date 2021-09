Jak poprowadzić rzepak jesienią?

Wiąże się to z terminowym wykonaniem kolejnych zabiegów jak i dostosowaniem ich charakteru do warunków siedliskowych, zmiennych się w kolejnych sezonach. To tylko jeden z wniosków jakie wysnuliśmy na koniec webinarium w którym udział wzięli przedstawiciele firmy Timac Agro Polska.

Zasadnicza część spotkania poświęcona była wsparciu wzrostu i rozwoju roślin w okresie jesieni, bowiem w tym okresie budowane są zręby plonowania rzepaku. Wymaga to optymalnego odżywienia mineralnego roślin, stymulacji fizjologicznej, modyfikacji pokroju i szeregu innych zabiegów.

Interesująca częścią webinarium była sesja pytań i odpowiedzi. Uczestniczący w spotkaniu rolnicy zasypali prelegentów pytaniami, na które ci udzielali bezpośrednich odpowiedzi. Zapraszamy do obejrzenia relacji.