Jak poradzić sobie z kretem na łąkach?

Zasadniczo sam kret szkodnikiem nie jest. Wręcz przeciwnie, dzięki temu, że zjada pędraki, drutowce, ślimaki czy larwy, można go uznać za organizm pożyteczny dla rolnika. Problem pojawia się jednak, jeśli usypywane przez niego kopce pojawiają się na łąkach, gdzie stanowią przeszkodę w pracy i zanieczyszczenie pasz. Co można zrobić w tej sytuacji?

Przede wszystkim, szukając sposobu rozwiązania problemu z uciążliwym kretem, należy pamiętać, że jest on gatunkiem chronionym. Oznacza to, że kreta nie można zabijać, natomiast dostępne są różne rozwiązania odstraszające ten gatunek i to właśnie nimi warto się zainteresować.

Charakterystyka gatunku

Kret europejski, z którym mamy do czynienia, jest ssakiem z rodziny kretowanych, rzędu ryjówkokształtnych. Osiąga długość ciała 15-20cm przy masie około 120g. Ze względu na silne łapy z zagiętymi do tyłu masywnymi pazurami nie sposób pomylić go z innym gatunkiem. W poszukiwaniu pożywienia drąży tunele kilkadziesiąt centymetrów pod powierzchnią gleby, wypychając urobek w postaci charakterystycznych kopców.

Życie kreta przebiega w cyklach 8-godzinnych. Podczas każdego z nich śpi przez 4 godziny, a przez pozostałe 4 godziny żeruje. Najbardziej aktywny jest zazwyczaj wcześnie rano. Gatunek ten zamieszkuje najczęściej gleby próchniczne i wilgotne, ale nie podmokłe. Według czeskich badań, gleby zamieszkane przez kreta charakteryzują się mniejszą o 16% populacją zjadanych przez niego szkodników.

Pielęgnacja użytków zielonych

Włókowanie i wałowanie łąk i pastwisk warto przeprowadzać co roku przed rozpoczęciem wegetacji. Rolę włóki mogą pełnić nawet stare opony lub brony odwrócone zębami do góry. Ważne, żeby włókę, nawet taką improwizowaną, przeciągnąć po użytkach zielonych, za jej pomocą nie tylko pobudzając krzewienie traw, ale też wyrównując kretowiska, które często pojawiając się tuż po stopnieniu śniegu. Wałowanie z kolei, dzięki dużemu naciskowi na jednostkę powierzchni, zagęszcza powierzchniową warstwę gleby, utrudniając drążenie tuneli. Oba te zabiegi stosowane regularnie powinny zniechęcić kreta do żerowania na danym stanowisku.

Rola nawożenia

Zainteresowania kreta nie powinny wzbudzać również łąki regularnie nawożone. Zwierzęta te raczej unikają stanowisk, gdzie stosowane są wysokie dawki soli potasowej. Dla przypomnienia, utrzymywane w wysokiej kulturze łąki wymagają stosowania nawożenia potasem na każdy odrost, w łącznej ilości 90-120kgK2O/ha na glebach ciężkich i 130-200kgK2O/ha na lekkich. Kret nie lubi też stanowisk nawożonych gnojówką lub gnojowicą, które zalewają jego tunele. Te nawozy warto stosować na użytkach zielonych w ilości 20m3/ha.

Inne metody odstraszania

Popularnym środkiem odstraszającym kreta jest karbid, czyli węglik wapnia. Zalany wodą w przebiegu reakcji egzotermicznej wydziela acetylen. Dzięki umieszczeniu karbidu w kretowisku, gaz przemieszcza się wydrążonymi przez kreta korytarzami, skutecznie go odstraszając. Wadą tego rozwiązania jest natomiast duża pracochłonność, co oznacza, że nadaje się raczej na niewielkie nasilenie występowania kreta.

Inną opcją jest likwidacja źródła pożywienia, a więc szkodników glebowych. Kret nie mogąc znaleźć interesujących go larw czy drutowców przeniesie się w inne miejsce.