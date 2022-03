Jak prawidłowo i skutecznie stosować glifosat?

Zastosowanie nieselektywnego herbicydu przed siewem roślin jarych to stosunkowo prosty sposób na przygotowanie wolnego od chwastów stanowiska. Jakich zasad przestrzegać, by oprysk spełnił swoją rolę?

Nie za wcześnie, nie za późno

Glifosat działa układowo i pobierany jest przez liście i zielone pędy (nie jest pobierany z gleby!), a następnie przemieszczany zostaje po całej roślinie, powodując jej zamieranie. Z uwagi na to najlepszy efekt jego zastosowania obserwuje się na odpowiednio "wyrośniętych" chwastach, które wznowiły już wegetację (w przypadku chwastów zimujących i wieloletnich). Zgodnie zaleceniami na etykietach herbicydów zawierających glifosat, zabieg należy wykonać, gdy rośliny perzu osiągną 10-25 cm wysokości i wytworzą co najmniej 3-4 liście; jednoroczne chwasty jednoliścienne urosną na co najmniej 5 cm wysokości; chwasty dwuliścienne ukształtują dwa liście właściwe.

Herbicydy i inne środki ochrony roślin znajdziesz na portalu Giełda Rolna!

Pierwsze efekty działania glifosatu widoczne są po 7-10 dniach od jego zastosowania, natomiast całkowite zniszczenie chwastów następuje po 2-3 tygodniach. W przypadku środka Halvetic, zawierającego połowę dawki substancji czynnej (180 g), zamieranie roślin może trwać do 4 tygodni. Po zastosowaniu glifosatu należy odczekać ok. 5 dni, zanim możliwe będzie przystąpienie do zabiegów uprawowych bądź siewu. W przypadku stosowania przedwschodowego oprysk powinno się wykonać nie później, niż na 3 dni przed wschodami. Trzeba jednak zwrócić uwagę, czy wybierany przez nas herbicyd posiada rejestrację do stosowania przedwschodowego, gdyż nie każdy preparat z glifosatem uwzględnia w swojej etykiecie takie zastosowanie.

Pamiętaj o pogodzie

Zależności między skutecznością wykonywanego zabiegu a warunkami atmosferycznymi niestety nie da się "obejść". Glifosat należy stosować w temperaturze powyżej zera, a najlepiej powyżej 5-7°C. Maksymalna temperatura do wykonania zabiegu to 28°C, choć o to w okresie przygotowań do zasiewu roślin jarych nie trzeba się martwić. Mimo iż przymrozki po aplikacji glifosatu nie wpływają znacząco na jego skuteczność, w miarę możliwości należy jednak unikać wykonywania oprysku przed zapowiadanym spadkiem temperatury.

Ważne, by zabieg wykonać w warunkach ułatwiających wnikanie substancji czynnej do organów roślin. Najlepiej, by glifosat zastosować po zachodzie słońca i co najmniej na godzinę przed spodziewanymi opadami deszczu. Należy unikać aplikacji podczas dużego nasłonecznienia i na mokre rośliny oraz w warunkach silnego wiatru.

Adiuwant ma znaczenie

Twardość wody w dużym stopniu wpływa na działanie glifosatu. Skuteczność chwastobójcza tej substancji czynnej w warunkach twardej wody jest nawet o kilkadziesiąt procent niższa niż w wodzie miękkiej. Negatywny wpływ twardej wody na skuteczność glifosatu neutralizuje się poprzez dodatek np. siarczanu amonu, który wiąże się z solami w twardej wodzie i wytrąca je z roztworu. Siarczan amonu zwykle dodaje się w stężeniu 1-2 proc., czyli w ilości 1-2 kg na 100 l cieczy. Nie należy przekraczać dawki 5 kg/ha siarczanu amonu.

Dodatek siarczanu amonu może nie być wskazany w przypadku zwalczania chwastów rozłogowych. Siarczan amonu oddziałuje bowiem na chwasty parząco, doprowadzając do ich szybkiego zamierania, przez co substancja czynna "nie zdąży" dotrzeć do podziemnych rozłogów. Coraz częściej rolnicy stawiają na bardziej kompleksowe adiuwanty, polecane do stosowania wraz z glifosatem.

- Dobrze dobrany adiuwant powinien likwidować wpływ możliwie wszystkich czynników ograniczających. Nie może to być jedynie surfaktant, który co prawda pomoże w zatrzymaniu kropel opryskowych na chwastach, ale nie wpłynie w żadnym stopniu na „zmiękczenie wody”. Nie może być to tylko siarczan amonowy, który likwiduje jedynie wpływ twardości wody - tłumaczy w rozmowie z "Farmerem" prof. dr hab. Zenon Woźnica z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Ekspert zaleca, by wybierać adiuwanty wielofunkcyjne, których przykładem mogą być preparaty AS 500 SL czy Efectan 650 SL w dawkach 1-1,5 l/ha, które oprócz zmniejszenia antagonistycznego efektu twardej wody i działania obniżającego napięcie powierzchniowe cieczy opryskowej wpływają także na inne właściwości cieczy roboczej, np. spowalniając wysychanie kropel opryskowych.

- W celu pełnej optymalizacji chwastobójczego działania glifosatu, obok doboru właściwego adiuwanta, należy stosować ten herbicyd z możliwie małą ilością wody (wydatek opryskiwacza maksymalnie 100-150 l/ha). Możliwość taką należy zawsze wykorzystać przy stosowaniu glifosatu. Każde zwiększanie ilości wody prowadzi do rozcieńczenia substancji aktywnej i obniżenia skuteczności glifosatu, a w celu uniknięcia tego zmusza rolnika do stosowania tego herbicydu w wyższych, nie zawsze ekonomicznie uzasadnionych dawkach - mówi prof. Woźnica.