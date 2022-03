Jak przeprowadzić podsiew użytków zielonych?

Wczesna wiosna to ostatni moment, żeby przeprowadzić renowację użytków zielonych. Warto wybrać podsiewanie zamiast całkowitej likwidacji i zakładania od podstaw, gdyż ta metoda umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie zbioru zielonki bez utraty wydajności, a przy tym jest tańsza w wykonaniu.

Właściwe przygotowanie użytków do nowego sezonu to proste zabiegi, które przynoszą wymierne korzyści

Podsiewanie użytków zielonych pozwala na wprowadzenie nowych roślin bez niszczenia starej darni

Dla utrzymania użytków zielonych w dobrej kondycji ważne jest nawożenie i zabiegi pielęgnacyjne

Wciąż duża część użytków zielonych w Polsce jest zdegradowana, a wielu rolników, często nieświadomie, nie wykorzystuje ich potencjału. Niestety nadal można spotkać takich, którzy nawet dbając o pola, łąki i pastwiska traktują po macoszemu, odbierając sobie możliwość uzyskania paszy wysokiej jakości. Podsiewanie użytków zielonych wciąż nie zdobyło w naszym kraju dużej popularności, a warto się nim zainteresować, aby swoim łąkom i pastwiskom pomóc, a nie zaszkodzić.

Przygotowanie do podsiewu

Planując podsiewanie użytków zielonych warto zacząć od podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Najprostszym z nich i zazwyczaj nie generującym dużych kosztów będzie zebranie śmieci, zwłaszcza przy drogach, również gałęzi drzew, które będą przeszkadzać w pracy maszyn. Również dość prostym zadaniem, a wciąż często pomijanym, jest sprawdzeniu stanu urządzeń melioracyjnych i ich konserwacja. Oczyszczenie rowów czy naprawa zastawek regulujących poziom wody ograniczy ryzyko zalewania lub przesuszania użytków zielonych.

Z zabiegów wymagających zaangażowania maszyn podstawowym jest włókowanie. W najprostszej wersji sprawdzą się tu nawet opony lub odwrócone brony. Wykonanie jest bardzo proste, a daje wymierne korzyści w postaci wyrównania kretowisk, zniszczenia chwastów, zerwania kożucha z uschniętych części roślin, napowietrzenia darni czy pobudzenia krzewienia. W razie stwierdzenia dużego nasilenia chwastów warto też przeprowadzić zabieg herbicydowy. Bardzo dobrze sprawdza się tu mieszanina fluroksypyr + trichlopyr w dawce 1,5-2l/ha. Co 4-5 lat dobrze jest zapobiegawczo wapnować użytki zielone dawką 1-1,5t/ha wapna magnezowego, natomiast jeśli wartość pH spanie poniżej 5, należy przeprowadzić zabieg interwencyjny.

Na czym polega podsiewanie?

W tradycyjnym wariancie renowacja użytków zielonych polega najczęściej na ich całkowitej likwidacji przy pomocy orki, a następnie wysiania mieszanki traw w uprawioną glebę. Często taki zabieg łączy się z nawożeniem obornikiem, który jest przyorywany wraz ze starą darnią. To rozwiązanie nie jest jednak wolne od wad. Uprawa płużna naraża glebę na erozję i jest pracochłonna, a całkowita likwidacja starej darni powoduje, że zbiór zielonki na takim stanowisku rozpocznie się z opóźnieniem, jednocześnie zwiększając ryzyko rozwoju chwastów. Przy pełnej rekultywacji traci się przynajmniej jeden pokos w pierwszym sezonie.

Nowoczesne siewniki do podsiewu traw za jednym przejazdem nacinają starą darń i w wyfrezowane w niej rowki wysiewają nową mieszankę. Takie rozwiązanie umożliwia jednoczesny wzrost starych i młodych roślin. Dużą zaletą uzupełnienia starej darni zamiast jej likwidacji jest możliwość wykonania pierwszego pokosu już 2-3 tygodnie po podsiewie, nie czekając na pełen rozwój świeżo wysianych roślin. Podsiew najlepiej wykonywać regularnie co 3-4 lata, aby na bieżąco utrzymywać darń w dobrej kondycji. Celem zapewnienia właściwych warunków pracy siewnika, starą darń należy wcześniej skosić na 2-3cm, a ściętą trawę zebrać. Pozostawienie starej darni to również gwarancja zbioru zielonki nawet w sytuacji problemów z rozwojem nowo wysianych roślin, choćyby ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Usługa podsiewu lub wynajem siewnika

Zazwyczaj podsiewanie odbywa się w ramach korzystania z oferty firm usługowych. Usługodawcy korzystają głównie z maszyn takich jak Guttler GreenMaster czy Vredo Agri DZ. W poprzednim sezonie koszt takiej usługi oscylował w zakresie 170-200zł/ha. Obecnie ze względu na wzrost kosztów paliwa trzeba doliczyć do tych cen kilkadziesiąt złotych na hektar. Bywają również oferty wynajmu specjalistycznego siewnika, który klient samodzielnie użytkuje z własnym ciągnikiem.

Wybór mieszanki do podsiewu

Mieszanki traw najlepiej wysiewać w dawce 20-25kg/ha, można też dodać 5kg/ha koniczyn, które wzbogacą skład uzyskiwanej paszy, ale w podsiewie sprawdzają się nieco gorzej. Kluczowe znaczenie w wyborze mieszanki ma dobór gatunków do danego stanowiska i sposobu jego użytkowania. Ze względu na łatwe kiełkowanie i szybki wzrost do podsiewu często stosuje się gatunki takie jak życica trwała, życica wielokwiatowa, kupkówka pospolita, kostrzyca czy kostrzewa łąkowa. Najbezpieczniej będzie zwrócić się o radę do doradcy z firm specjalizujących się w dystrybucji materiału siewnego traw. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim rodzaj gleby, stosunki wodne, konkurencyjność gatunków, tempo ich wzrostu czy odporność na zadeptywanie w przypadku pastwisk.

Właściwe użytkowanie łąk i pastwisk

Dla utrzymania użytków zielonych w najlepszej kondycji, oprócz regularnego podsiewania, ważne jest też zadbanie o trawy w ciągu całego okresu wegetacji. Warto zwrócić uwagę na dobranie właściwej wysokości koszenia, tak aby nie uszkadzać darni. Dobre skutki przynosi też naprzemienne użytkowanie kośne i pastwiskowe danego stanowiska. Po wypasie często pozostają niedojady, które łatwo można zlikwidować kosiarką, natomiast zwierzęta są w stanie zadeptać niektóre gatunki chwastów, co pozwoli utrzymać pożądany skład gatunkowy.

Nie bez znaczenia jest też dostarczenie roślinności łąk i pastwisk składników pokarmowych. Nawożenie azotem i potasem przeprowadza się na start wegetacji i na każdy odrost- łącznie 90-180kg/ha N i 100-200kg/ha K2O. Im gleba lżejsza, tym więcej potasu należy zastosować. Jeśli chodzi o azot, obowiązuje zasada, że większe dawki stosuje się a glebach mineralnych, mniejsze natomiast na organicznych. Nawożenie fosforem, siarką i magnezem przeprowadza się tylko wiosną. Dawki to odpowiednio 60-120kg/ha P2O5, 20-40kg SO3 i 50-100kg/ha MgO. Popularne jest też nawożenie użytków zielonych gnojowicą, którą stosuje się w ilości nie przekraczającej 20m3/ha.