Właściwe zagospodarowanie resztek pożniwnych ma fundamentalne znaczenie dla żyzności gleb. Szczególnie w sytuacji, w której znacznie zmalało wykorzystywanie obornika do nawożenia pól uprawnych. Do zmian zawartości próchnicy w warstwie ornej przyczynia się również duży udział w płodozmianie roślin zbożowych, w tym kukurydzy.

Zasobność gleby w próchnicę

Polska zalicza się do krajów o ubogich glebach, w których średnia zawartość próchnicy wynosi średnio około 1,5%. Co więcej, szacuje się, iż w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat spadła ona o kilkadziesiąt procent a niektóre dane mówią nawet o 40% redukcji.

Przedziały zawartości gleb polskich w próchnicę:

niska - poniżej 1% (6% powierzchni gruntów rolnych),

średnia- 1-2% (50% powierzchni gruntów rolnych),

wysoka- 2-3,5% (33% powierzchni gruntów rolnych),

bardzo wysoka - powyżej 3,5% (11% powierzchni gruntów rolnych).

Rozkład słomy wpływa na zawartość próchnicy w glebie

Oprócz wymienionych już kwestii związanych z płodozmianem i wykorzystaniem obornika bardzo ważne jest wykorzystanie resztek pożniwnych, głównie słomy. W pewnym momencie bardzo popularne stało się wykorzystanie słomy do celów energetycznych, spalanie jej lub wykorzystanie do produkcji biogazu. Może to się wydawać atrakcyjne ekonomicznie, ale w istocie tak nie jest.

Ocenia się, że z tony słomy może powstać do 0,2 tony materii organicznej oraz wniesione zostanie wiele cennych makro i mikro składników odżywczych. W bilansie nawozowym dla uprawy następczej oznacza to potencjalną możliwość zmniejszenia nawożenia mineralnego, a to przekłada się na zmniejszenie kosztów uprawy. Należy też pamiętać, że próchnica znacząco poprawia strukturę gleby, reguluje stosunki wodno-powietrzne oraz ma znaczący wpływ na retencję wody i jej dostępność dla roślin.

Jeśli weźmie się te wszystkie elementy pod uwagę to wywożenie słomy z pola należy uznać za niezasadne. Doraźna korzyść ekonomiczna przyniesie więcej strat niż korzyści w dłuższym horyzoncie czasowym. Należy, też pamiętać, że w ostatnim czasie wprowadzane są różne Ekoschematy, gdzie słoma i jej wykorzystanie w gospodarstwie odgrywa znaczącą rolę. Dzięki temu można uzyskać punkty dla gospodarstwa a w ostatecznym rezultacie dodatkowe wsparcie w postaci dotacji.

Słoma i aktywność biologiczna gleby

Słoma i jej rozkład ma wpływ nie tylko na właściwości fizykochemiczne gleby, ale także na jej aktywność mikrobiologiczną. Ta aktywność może mieć różnorodne znaczenie dla upraw. Bardzo niekorzystne, jeśli będzie siedliskiem patogenów atakujących uprawy, lub korzystne, jeśli dominować będą mikroorganizmy korzystnie oddziaływające na otoczenie lub żyjące w symbiozie z roślinami uprawnymi.

Na resztkach pożniwnych mogą przetrwać sprawcy chorób lub szkodniki, zatem eliminacja resztek przyczyni się do ich eliminacji lub znacznego ograniczenia. Co więcej, nierozłożona słoma prowadzi do nadmiernego przesuszania gleby, a to wpływa nie tylko na niedobór wody dla roślin, ale prowadzi także do zubożenia życia biologicznego gleby. W takich warunkach uzyskanie wysokich plonów o dobrych parametrach jakościowych pomimo poniesionych nakładów będzie niemożliwe.

Rozkład słomy

Po wielu latach intensywnego gospodarowania może się okazać, że nasza gleba nie jest już tak aktywna biologicznie. Spowodowane to może być splotem wielu czynników, takich jak: intensywne i niezbilansowane nawożenie mineralne, spadek zawartości próchnicy i obniżenie się aktywności mikrobiologicznej gleby, nieoptymalne pH i wreszcie wieloletnie stosowanie chemicznej ochrony roślin.

Wszystkie wymienione powyżej czynniki mogą w konsekwencji doprowadzić do spowolnienia procesu rozkładu słomy, nawet do 200 dni, który w optymalnych warunkach trwa to znacznie krócej. Istnieją też rozwiązania, mogące przyśpieszyć ten proces, mowa tu o preparatach mikrobiologicznych, które dzięki doborowi właściwych szczepów wydatnie się do tego przyczyniają.

Oferta firmy Agrobiotics

Convert WG od Agrobiotics to preparat mikrobiologiczny, który zawiera starannie wyselekcjonowane szczepy bakterii Bacillus sp. Preparat jest w wygodnej postaci WG, dzięki czemu przygotowanie cieczy opryskowej jest łatwe. Nie jest wymagana wcześniejsze roztworzenie i namnażanie, przez co zabieg można wykonać natychmiast.

Convert WG znakomicie przyśpiesza rozkład słomy zbóż, rzepaku, kukurydzy i innych resztek pożniwnych upraw prowadzonych w gospodarstwie. Dzięki temu zwiększa się dostępność NPK i innych składników odżywczych, poprawia się też struktura gleby. Ważne jest też, że po zastosowaniu Convert WG znacząco maleje presja patogenów, które mogą zasiedlać resztki pożniwne a w tym bardzo groźne Fusarium spp..

Dzięki dobrze rozłożonej słomie poprawiają się warunki wodno-powietrzne, zwiększona jest retencja wody w glebie. W konsekwencji łatwiej jest przeprowadzić siewy upraw następczych, a ich wschody są szybsze, bardziej wyrównane i mniej narażone na presję sprawców chorób oraz szkodników.

Kolejne ważne czynniki ekonomiczne to oszczędności związane z wykorzystaniem nawozów mineralnych, a także lepsze ich wykorzystanie przez rośliny. Można śmiało stwierdzić, że nowoczesne rolnictwo wykorzystuje to nowe narzędzie w optymalizacji procesów produkcji polowej.

Z ofertą firmy AgroBiotics można zapoznać się na stronie: https://agrobiotics.com/preparaty-mikrobiologiczne/.