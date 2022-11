Debatę prowadził prof. dr hab. Arkadiusz Sadowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a jego rozmówcami byli rolnicy, Arkadiusz Kubacki i Ryszard Napierała, a także dr hab. Jerzy Kozyra z IUNG-PIB w Puławach, Violetta Szuba-Adamska z Przedsiębiorstwa Nasiennego Rolnas Sp. z o.o. oraz Jarosław Marcinkowski z WODR w Poznaniu.

- Zacznijmy od inwestycji w gospodarstwie, które przyczyniły się do ograniczenia kosztów. Przede wszystkim rozwiązania rolnictwa precyzyjnego. Przy dzisiejszych cenach nawozów najważniejszy jest rozsiewacz z wagą i GPS-em. Kolejnym krokiem jest opryskiwacz minimalizujący straty i koszty. Wiele osób uważa, że rozsiewacz i opryskiwacz to najważniejsze maszyny w gospodarstwie. Jeśli chodzi problemy, zareagowałem w ubiegłym roku montując instalację fotowoltaiczną. Skupiam się na ograniczeniu kosztów, również paliwa, dzięki większej precyzji pracy. Jeśli chodzi o to, czego oczekuję, rynek tak szybko się rozwija, że każda wiedza osób z doświadczeniem jest pomocna przy wyborze rozwiązań do własnego gospodarstwa i to jest takie oczekiwanie, żeby tą wiedzą na temat najnowszych technologii dzielić się z rolnikami – mówi Arkadiusz Kubacki.