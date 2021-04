Jak skutecznie nawozić dolistnie? Jakie są skutki wiosennego lockdown-u roślin?

Pomimo, że za oknem widać już pierwsze fenologiczne oznaki wiosny, to nadal w pamięci mamy również i ostatnią jesień i zimę, podczas których rośliny uprawne przeszły w fazę spoczynku, zostały zahamowane procesy fizjologiczne, zapadły w swoisty sen zimowy.

Część z nich przezimowała we względnie dobrych warunkach - pod przewiewną okrywą śnieżną, a część była narażona na czynniki stresowe takie jak mróz, duża amplituda temperatur, silne opady deszczu czy śniegu co doprowadziło do min. wyprzenia roślin - gdy pokrywa śnieżna za długo zalegała, wysmalania - powodowanego silnym wiatrem przy niskich temperaturach, czy w wielu rejonach pojawiły się choroby grzybowe np. pleśń śniegowa.

Dlatego warto obserwować rośliny, zanim rozpocznie się sezon wegetacyjny.

fot. Agrii Polska

Oceniamy stan plantacji, kondycję roślin, która w poszczególnych lokalizacjach może się znacząco różnić. Warto pomimo COVIDu - oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa wesprzeć się doświadczeniem i wiedzą praktyczną zaufanego doradcy. Istotne jest podanie w miarę możliwości „pakietu startowego” w postaci nawozów dolistnych zawierających kombinację zarówno makro jak i mikroskładników, które przy niższych temperaturach będą efektywniej pobrane niż składniki zawarte w glebie.

Ale czym się kierować przy tak ogromnym asortymencie na rynku? Na co zwrócić największą uwagę przy wyborze produktu?

Sprawdźmy czy nawozy dolistne:

zawierają dodatki wspomagające działanie: humektanty, surfaktanty, odparowywacze, środki zwiększające przyczepność, środki powierzchniowo czynne. są wyprodukowane w technologii opartej na lignosulfonianach - które są naturalnym czynnikiem kompleksującym sole nawozowe - np. FoliQ linia X. zawierają wysoką koncentrację składników odżywczych. posiadają skład i parametry potwierdzone badaniami i certyfikatami - FoliQ Amical, FoliQ Aminovigor, FoliQ Ascovigor zostały dodatkowo oznaczone certyfikatem ECO. są wyprodukowane z surowców z certyfikatem ISO są chelatowane EDTA.

Co możemy dzięki temu uzyskać?

bardzo dobrą rozpuszczalność nawet w chłodnej wodzie

brak wytrąceń i osadów

stabilność roztworu

doskonałą mieszalność z większością środków ochrony roślin i innymi nawozami

szybkie i efektywne odżywienie roślin

intensywny wzrost

lepszą tolerancja na warunki stresowe i wspomaganie regeneracji - np. FoliQ Aminovigor zawierający naturalne, biologicznie czynne substancje aktywne

zawierający naturalne, biologicznie czynne substancje aktywne wyższą odporność na choroby

znaczącą poprawę jakości i wysokości plonów

Rośliny uprawne wymagają po zimie wyjścia z lockdownu, złamania blokady, ograniczeń w dostępie do składników odżywczych, by mogły oddać w pełni swój potencjał plonotwórczy. Wybierając produkty o najwyższej jakości dajemy im optymalne wsparcie i dostarczamy menu odpowiadające zapotrzebowaniu, szczególnie w newralgicznych fazach rozwojowych.