Jak skutecznie zwalczać chwasty w rzepaku oraz zbożach?

Za nami godzinny webinar z firmą Innvigo. Prelegenci podali wiele możliwości odchwaszczania ozimin, przytaczali kompleksowe rozwiązania oraz konkretne zalecenia. Nie mogłeś uczestniczyć w wydarzeniu? – Nic straconego. Usiądź wygodnie w fotelu i obejrzyj zapisaną relację z tego wydarzenia.

Mamy czerwiec, czyli to dobry czas na podsumowanie mijającego sezonu ozimin. Obecnie jak na dłoni widać skuteczność zastosowanego przez nas programu ochrony herbicydowej. To dobry moment na wytypowanie błędów i wyciąganie wniosków, po to by nie powielić ich w kolejnym sezonie. Przed nami żniwa, uprawki pożniwne i siew najpierw rzepaku oraz pierwsze zabiegi ochrony wykonywane w tej uprawie. Po ukończeniu tego, dość szybko przechodzimy do zakładania nowych plantacji zbożowych. Spiętrzenie prac jest zazwyczaj duże, a to zazwyczaj nie pozwala na przeanalizowanie wszystkich niuansów. Dlatego już dziś warto rozpocząć opracowywanie skutecznej i dopasowanej do poszczególnych pól, strategii odchwaszczania ozimin.

Podczas webinarium, które odbyło się 23.06.2020 r. padło wiele rozwiązań i konkretnych programów ochrony herbicydowej. Opierały się one o produkty firmowe, dostępne w ofercie firmy Innvigo.

Przedwschodowo czy nalistnie?

W pierwszej kolejności Marcin Kanownik, menedżer ds. upraw rolniczych omówił ochronę przedwschodową rzepaku. Zaproponował zabieg kompleksowy na trudne warunki opierający się o 3 preparaty z 3 odmiennie działającymi substancjami czynnymi. Polecał zastosowanie mieszaniny takich substancji jak:

· metazachlor (Metax/Mezotop 500 SC w dawce 1,0 l/ha),

· chlomazon (Efector/Boa 360 CS w dawce 0,2 l/ha),

· napropamid (Baristo 500 SC w dawce 1,5 l/ha).

Natomiast powschodowe zwalczanie chwastów w rzepaku, to rozwiązanie alternatywne w sytuacji, gdy warunki klimatyczne uniemożliwiły wykonanie zabiegu doglebowego. Do takich zabiegów Kanownik zaproponował następujące substancje:

· metazachlor (Metax/Mezotop 500 SC w dawce 1,5 l/ha),

· chlopyralid (Major 300 SL w dawce 0,2 l/ha),

· pikloram (Zorro 300 SL 0,078 l/ha).

W trudnych warunkach zwłaszcza niskiej wilgotności gleby w czasie siewu rzepaku warto rozważyć także odchwaszczanie sekwencyjne, które łączy w sobie zalety doglebowego odchwaszczania oraz powschodowych zabiegów.

Zboża odchwaszczaj już jesienią

Jesienne odchwaszczanie jest zdecydowanie korzystniejsze zarówno dla wzrostu roślin, a także ich przezimowania i późniejszego plonowania. Do zabiegów jesiennych Innvigo zaleca sprawdzone substancje czynne takie jak:

· flufenacet (Cevino 500 SC),

· difufenikan (Adiunkt/Saper 500 SC),

· metsulfuron metylu (Promstar/Galmet 20 SG),

· florasulam (Rassel 100 SC).

Flufenacet to ważny element w antyodpornościowej strategii zwalczania miotły zbożowej. Diflufenikan z kolei wykazuje długie działanie, po zabiegu pozostaje na powierzchni gleby, zapewniając ochronę do ponad 8 tygodni. Skutecznie zwalcza fiołka polnego, przytulię czepną czy miotłę zbożową. Florasulam wysoce skuteczny w zwalczaniu przytuli czepnej, maku polnego, rumianu polnego, chabra bławatka. metsulfuron metylu wysoce skuteczny w zwalczaniu bodziszka drobnego, fiołka polnego, rdestów, samosiewów rzepaku.

Pod koniec webinarium Bystroński także zaprezentował firmowe zaprawy zbożowe oparte na takich substancjach czynnych jak: fludioksonil: Madron 50 FS, Farys 050 FS oraz tritikonazol: Triter 050 FS.