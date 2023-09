Coraz więcej kombajnów pojawia się na plantacjach kukurydzy. W regionach południowo - zachodnich zbiory wchodzą w zaawansowane etapy.

Kukurydza ze względu na bardzo ciepły wrzesień jest w tym sezonie gotowa do zbioru znacznie szybciej niż przed rokiem

Na dobrych stanowiskach, gdzie nie zabrakło wody, plony są dość satysfakcjonujące. Niestety cena powoduje, że średnio 10 ton trzeba przeznaczyć na same koszty

Susza i temperatury przyspieszają zbiory kukurydzy

Wyjątkowo ciepły wrzesień znacznie przyspiesza zbiory kukurydzy. W południowo - zachodniej Polsce te są już dość zaawansowane. Koszone są już nie tylko wczesne odmiany, ale nawet o FAO nieco późniejszym. Plony uzależnione są przede wszystkim od ilości opadów oraz stanowiska.

Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie układ opadów był generalnie nieco lepszy niż w Polsce północnej oraz w centrum kraju. Co prawda i tu opady były dość nierównomierne i często punktowe, co przyczyniło się do nierównego rozkładu plonowania kukurydzy (lokalnie plantacje nie dostały wody ani na wschodach ani na kwitnieniu), jednakże i tak suma opadów była lepsza niż we wspomnianych częściach Polski - biorąc pod uwagę średnią w całym regionie.

Wilgotność mieści się najczęściej w przedziale 24 - 35%. Przy czym wiele plantacji już koszonych jest przy wilgotności nawet do 30 - 31%. Biorąc pod uwagę, że mamy dopiero końcówkę września jest to nieco zaskakujące. Oczywiście przyczynił się do tego wyjątkowo ciepły wrzesień. który już teraz jest uznawany za jeden z najcieplejszych w historii pomiarów. Swoją cegiełkę dołożyła także wrześniowa susza.

Wilgotność uzależniona jest także od odmiany - niektóre oddają wodę szybciej, nawet pomimo dość wysokiego FAO. Jednakże pierwsze skrzypce gra generalnie pogoda i powoduje, że praktycznie nie ma już plantacji, gdzie ziarno uzyskiwałoby wyniki wilgotności w okolicach 40%. Tymczasem w ubiegłym roku kolby utrzymywały ten poziom nawet w październiku. Przy czym realia były zupełnie inne - zarówno od strony cenowej, jak i agrotechnicznej.

Szeroka rozpiętość plonów

Plony kukurydzy są różne. W stosunku do ubiegłego roku ich rozpiętość jest dość szeroka - nierównomierność opadów spowodowała, że uzyskiwane są wyniki nawet w okolicach 4-5 t/ha. To oczywiście na najsłabszych stanowiskach. Generalnie jednak aktualnie zbierane plantacje uzyskują rezultaty na poziomie od 7-8 t/ha do nawet 13-14 t/ha na dobrych ziemiach, gdzie nie zabrakło wody w odpowiednim momencie (zwłaszcza w okresie kwitnienia kukurydzy).

Niestety jak doskonale wiemy najgorszym elementem jest w tym roku cena. Na południowym zachodzie za kukurydze mokrą firmy oferują 460 - 500 zł/t (zazwyczaj 460 - 470 zł/t). Potrącenia za wilgotność powyżej normy bazowej (czyli ponad 30%) ustalone są na 10 - 15 zł/t, a za surowiec poniżej 30% dopłacane jest 5 - 6 zł/t (za każdy procent). Są to ceny nieco wyższe niż we wschodnich częściach kraju, gdzie za ziarno często oferowane są ceny w okolicach 400 - 420 zł/t (a lokalnie nawet niżej).

Niestety po podliczeniu kosztów okazuje się, że średnio 10 t/ha trzeba oddać na nakłady. W ubiegłym roku przy plonie kukurydzy mokrej na poziomie 10t/ha uzyskiwano nawet 9 - 10 tys zł. W tym roku przy takim samym wyniku to zaledwie 4,5 - 5 tys zł. Różnica jest kolosalna. A przecież część firm odbierała rok temu ziarno bez potrąceń nawet przy wilgotności 40% - wyższa wilgotność zwiększała więc tonaż. Taki rok jednak zapewne już się nie powtórzy.