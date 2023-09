Niestety w tym roku przebieg warunków pogodowych w okresie wegetacji nie był najbardziej sprzyjający dla wzrostu i rozwoju kukurydzy. Zaczęło się od zimnego kwietnia i maja, po których nastąpiły suche i upalne miesiące.

- W newralgicznej fazie okołokwitnieniowej niekorzystny układ pogodowy podczas wegetacji wpłynął na kondycję roślin. Wysokie temperatury w niektórych rejonach Polski spowodowały zmniejszenie żywotności pyłku, co doprowadziło do niepełnego zaziarnienia lub redukcji kolb. Szczególnie widać to na plantacjach znajdujących się w Zachodniej i Centralnej Polsce. Lepiej sytuacja przedstawia się w południowej części kraju - ocenia Aleksander Wysocki, dyrektor Działu Nasion w firmie Osadkowski.